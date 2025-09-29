국립부경대 대학일자리플러스센터, 온라인 ‘진로부트캠프’ 운영

국립부경대학교 대학일자리플러스센터(센터장 김철수)는 최근 1~2학년 재학생을 대상으로 온라인 '진로부트캠프'를 개최했다고 29일 전했다.

이번 프로그램은 온라인 플랫폼 '코멘토 시스템'을 활용해 직무 탐색과 실무과제 수행을 지원하는 방식으로 진행됐다. 참여 학생 30여명은 희망하는 5개 직무의 현직자 VOD 강의를 수강하고, 직무별 과제를 수행한 뒤 현직자로부터 직접 피드백을 받으며 진로를 탐색했다.

대학일자리플러스센터는 "이번 프로그램은 학생들이 현직자의 경험과 조언을 통해 평소 궁금했던 직무를 간접 체험하고, 실질적인 진로 설계를 돕는 기회가 됐다"고 설명했다.

국립부경대는 고용노동부의 대학일자리플러스센터사업을 통해 재학생 맞춤형 고용서비스를 비롯해 다양한 진로·취업 지원 프로그램을 운영하고 있다.





