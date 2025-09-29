AI미팅 솔루션 앳, YC·더벤처스로부터 10억 프리시드 투자 유치

'캐럿', '어사이드' 운영사

AI(인공지능) 미팅 솔루션 스타트업 앳(at)은 더벤처스의 초기 투자에 이어 미국 실리콘밸리 액셀러레이터(AC)인 와이콤비네이터(YC) 2025년도 가을 배치에 선정되며, 총 10억원 규모의 프리시드 투자를 완료했다고 29일 밝혔다.

앳은 글로벌 기업을 위한 AI 미팅 노트테이커 '캐럿(Caret)'과 세일즈 AI 미팅 어시스턴트 '어사이드(Aside)'를 운영하고 있다. 캐럿은 음성 인식부터 워크플로우 자동화까지 통합한 AI 미팅 도구다. 별도 설치 없이 실시간 기록·번역·요약 서비스를 제공하며, 온·오프라인 회의와 녹음 파일을 모두 처리한다. 이미 아마존과 도요타, 일레븐랩스, JP모건 등에서 사용되고 있다.

어사이드는 과거 통화 기록과 성공 패턴을 학습해 영업 현장에서 기술 질문부터 클로징까지 전문적인 조언을 실시간 제안한다. 허브스팟·슬랙 연동으로 고객 대화 기록, 계약 조건 등을 즉시 파악하며, 봇 참여 없이 개인 화면에서만 작동해 데이터 보안을 보장한다.

지난해 설립된 앳은 서울과 샌프란시스코에 법인을 두고 글로벌 시장에 본격적으로 진출할 계획이다. 이번 투자로 미국 시장 특화 신제품 개발과 북미 엔터프라이즈 고객 확보에 집중하며, AI 기반 협업 도구 고도화를 통해 글로벌 경쟁력을 강화할 예정이다.

더벤처스는 초기기업 투자에 특화된 국내 벤처캐피털(VC)로 이번 앳 투자를 통해 글로벌 AI 협업 도구 시장에서의 포트폴리오를 확장했다. 더벤처스는 다양한 카테고리에서 글로벌 진출이 목표인 스타트업을 적극적으로 발굴 및 지원하고 있다. 특히 앳의 북미 시장 진출과 제품 고도화를 지원할 방침이다.

YC는 에어비앤비, 드롭박스, 코인베이스 등 글로벌 테크 기업을 배출한 세계적 AC다. 국내에서는 센드버드, 마크비전, 미소 등이 YC 프로그램을 거쳐 글로벌 진출에 성공했다. YC 선정 합격률은 약 1%로 알려져 있으며, 3개월간 집중 멘토링과 시드 투자가 제공된다.

김효준 앳 대표는 "더벤처스의 초기 지원으로 탄탄한 기반을 마련했고, 이를 바탕으로 YC 선정까지 이어졌다"며 "미국에서 새로운 접근법으로 도전해 글로벌 협업 도구의 새로운 기준을 만들어가겠다"고 말했다.





