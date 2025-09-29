파주시, '제36회 경기도생활체육대축전 2025 파주' 대장정 완주

경기도종합체육대회 4개 대회 성공 개최로 도시 역량 입증

경기 파주시는 지난 28일 '제36회 경기도생활체육대축전 2025 파주'의 폐막식을 끝으로, 2024년부터 2년에 걸쳐 개최한 '경기도종합체육대회'의 대장정을 성공적으로 마무리했다고 29일 밝혔다.

이번 대회를 마지막으로 파주시는 지난해에 성공적으로 치른 '제14회 경기도장애인체육대회'와 '제70회 경기도체육대회', 그리고 올해 개최한 '제19회 경기도장애인생활체육대회'와 '제36회 경기도생활체육대축전'까지 총 4개 대회를 차례로 치르며, 명실상부한 체육도시로서의 저력을 입증했다.

파주시는 당초 2021년 경기도종합체육대회 개최지로 선정됐으나, 코로나19 확산 여파로 개막 한 달을 앞두고 대회가 취소되는 등 우여곡절을 겪었다.

그럼에도 불구하고, 철저한 준비와 시민들의 협력 속에 2024년부터 잇따라 열린 도 단위 체육대회를 성공적으로 개최하면서, 오히려 위기를 기회로 바꾸는 성과를 거두었다.

31개 시군 선수단과 관계자, 방문객 등 5만여 명이 파주를 찾았으며, 시민들의 자발적인 참여와 성숙한 시민의식이 더해져 '화합과 축제의 장'으로 치러졌다는 평가를 받았다. 아울러 대회에 참가한 모든 이들에게 '장애와 비장애의 벽을 넘어 모두가 하나되는 축제'로 기억되며 큰 감동을 남겼다.

올해 9월 열린 '제19회 경기도장애인생활체육대회'와 '제36회 경기도생활체육대축전'은 2년간 이어진 대회의 대미를 장식했다.

12일부터 13일까지 열린 경기도장애인생활체육대회는 19개 종목, 5000여 명의 선수단이 참여해 장애를 극복한 도전과 열정을 선보였으며, 26일부터 28일까지 3일간 열린 경기도생활체육대축전에는 2만여 명의 생활체육인이 참여해 화합과 활력 넘치는 체육인들의 축제를 완성했다.

이러한 대회의 성공은 지역사회와도 자연스럽게 연결되어, 참가자와 방문객의 유입으로 숙박·음식업, 교통·관광 분야에 활기를 불어넣으며 지역경제 활성화에도 크게 기여했다.

파주시는 일련의 종합체육대회 개최를 성공으로 이끌어 이미지를 한층 더 긍정적으로 끌어올리는 효과를 견인했다. '평화와 생태, 문화와 스포츠가 공존하는 도시'라는 정체성이 체육대회를 통해 구체적으로 드러났으며, 파주 시민들의 적극적인 참여와 2000여 명의 자원봉사 활동은 대회의 성공을 이끄는 핵심 동력이 되었다.

또한 파주시, 파주시(장애인)체육회, 경기도, 경기도(장애인)체육회, 종목별 단체 간의 긴밀한 협조 체계는 '성공적인 체육행사의 모범적인 모델'로 평가받고 있다.

김경일 파주시장은 "2024년부터 이어진 4개의 종합체육대회를 무사히 마무리할 수 있었던 것은 시민 여러분의 관심과 협조 덕분"이라며 "파주시는 이번 경험을 바탕으로 생활체육의 저변 확대와 전문체육의 균형 발전을 통해 체육도시로서의 위상을 더욱 공고히 하겠다"고 말했다.

파주시는 종합체육대회에서 쌓은 경험을 바탕으로 향후 지역 체육 발전에 적극 활용할 계획이다. 시민들이 일상 속에서 스포츠를 즐길 수 있는 환경을 조성하고, 대회 개최를 통해 터득한 운영 기술을 다양한 문화·관광 행사에도 접목해 지역 발전의 동력으로 삼는다는 구상이다.





