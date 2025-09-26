문체부, '세계인이 본 韓문화' 토크토크코리아 수상작 발표

문화체육관광부가 26일 '토크토크코리아 2025'의 수상작 79편을 발표했다.

토크토크코리아는 한국문화의 아름다움을 세계인들과 나누는 국제콘텐츠 공모전으로 올해 12회를 맞았다. 대한민국을 소재로 한 영상과 예술, 트렌드 등 다양한 분야에서 작품을 공모했으며, 역대 최대 규모인 108개국, 총 7만6296건이 접수됐다. 접수 건수는 지난해보다 27.9% 늘었다. 특히 올해는 대한민국 광복 80년을 맞이하는 뜻깊은 해인 만큼 '광복 80년 특별분야'도 신설돼 공모가 이뤄졌다.

예비 심사와 1차 심사, 2차 심사, 온라인 투표, 최종 심사 등 5단계 심사 체계를 거쳐 수상작 79편, 참가상 199편 등 총 278편이 선정됐다.

프로모션 비디오 분야에서 1등을 차지한 인도네시아 시트라 아울리 마울리다 리즈카 씨의 '안녕하세요!' 작품 [사진 제공= 문화체육관광부]

프로모션 비디오 분야에서는 인도네시아의 시트라 아울리 마울리다 리즈카 씨가 한류를 접하기 전의 경험을 바탕으로 제작한 '안녕하세요!'가 1등을 차지했다. 아트&크래프트 분야에서는 멕시코의 메릴리 로야 씨가 김치를 소재로 만든 웹툰 '시: 김치의 마음'이, 포토북 분야에서는 베트남의 하이 안 쩐 씨가 한국 여행 경험을 담아낸 '서울에 와서 사랑에 빠져버리다'가 1등 수상의 영예를 안았다. 밈&트렌드 분야에서는 이집트의 사라 모하메드 씨가 한국 도착 첫날 카페에서의 주문 경험을 재치 있게 담은 '한국 카페에서의 나의 첫 주문'이 1위에 올랐다. 광복 80년 특별분야에서는 인도네시아의 비나 아울리아 자키아 소디킨 씨가 약자(G.W.A.N.G.B.O.K.)를 활용해 한국이 상실에서 희망으로, 침묵에서 목소리로, 고난에서 힘으로 나아간 여정을 담아낸 작품 '광복절의 빛'이 우승했다.

분야별 1등 수상자에게는 8박9일간 한국문화를 체험할 수 있는 기회가 제공되고, 전체 최우수 수상자 1인은 문체부 장관상을 받는다.

수상작은 26일부터 '토크토크코리아' 공식 누리집과 누리소통망을 통해 공개된다. 오는 11월4~9일에는 서울 중구 하이커그라운드에서 전시회도 열린다. 문체부는 재외한국문화원을 통해 해외 전시도 진행할 예정이라고 밝혔다.

시상식은 오는 11월8일 '한국문화 큰잔치'와 연계해 개최된다.

문체부 채수희 해외홍보정책관은 "토크토크코리아는 세계인이 한국문화를 직접 체험하고, 자신만의 언어로 표현하며 공감하는 국제 교류의 장으로 자리매김하고 있다"며 "특히 올해는 광복 80년을 맞이해 광복의 역사적 의미와 현대적 감성을 함께 담아내 더욱 의미가 있다고 생각한다. 앞으로도 토크토크코리아가 세계와 소통하는 한국문화의 창구로서 지속 발전하도록 적극 지원할 계획"이라고 밝혔다.





박병희 기자 nut@asiae.co.kr



