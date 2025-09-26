대전전자디자인고, 부사관 양성 최고 특성화고로 비상

공군과 부사관 전문인력 양성 위한 업무 협약

대전전자디자인고가 부사관 양성 최고 특성화고로 비상하고 있다.

대전전자디자인고등학교와 공군은 25일 학교 모빛홀에서 공군 부사관 전문인력 양성을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다.

이번 업무협약은 공군 관련 교육과정 공동 개발 및 운영, 공군 부사관 지원 시 혜택 제공, 군사학 전문가 교류 및 특강 지원 등을 주요 내용으로 하고 있다.

특히 대전전자디자인고 부사관과 학생들의 공군 부사관 지원 시 필기시험 면제 및 가산점 부여를 핵심 내용으로 협약이 체결됐다.

이번 협약으로 공군은 우수한 전문인력을 안정적으로 확보하고, 학교는 부사관과 학생들에게 체계적인 부사관 교육을 실시하고 보다 폭넓은 진로 기회를 제공하며 미래 국방 인재로 성장할 수 있는 토대를 마련하게 됐다.

대전전자디자인고등학교는 부사관, 제과제빵, 토탈미용, 카페 머신, 드론 전기, 콘텐츠디자인 분야의 다양한 인재를 양성하는 특성화고등학교다.

손인성 교장은 "부사관과 학생들이 전문역량을 함양한 인재로 성장하도록 교육적인 지원을 최대한으로 제공하고, 더 좋은 환경에서 교육받을 수 있는 교육환경 조성에도 최선을 다해 노력하겠다"고 밝혔다.





