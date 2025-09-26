본문 바로가기
대전전자디자인고, 부사관 양성 최고 특성화고로 비상

충청취재본부 모석봉기자

입력2025.09.26 11:08

공군과 부사관 전문인력 양성 위한 업무 협약

사진=대전교육청 제공

사진=대전교육청 제공

대전전자디자인고가 부사관 양성 최고 특성화고로 비상하고 있다.


대전전자디자인고등학교와 공군은 25일 학교 모빛홀에서 공군 부사관 전문인력 양성을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다.

이번 업무협약은 공군 관련 교육과정 공동 개발 및 운영, 공군 부사관 지원 시 혜택 제공, 군사학 전문가 교류 및 특강 지원 등을 주요 내용으로 하고 있다.


특히 대전전자디자인고 부사관과 학생들의 공군 부사관 지원 시 필기시험 면제 및 가산점 부여를 핵심 내용으로 협약이 체결됐다.


이번 협약으로 공군은 우수한 전문인력을 안정적으로 확보하고, 학교는 부사관과 학생들에게 체계적인 부사관 교육을 실시하고 보다 폭넓은 진로 기회를 제공하며 미래 국방 인재로 성장할 수 있는 토대를 마련하게 됐다.

대전전자디자인고등학교는 부사관, 제과제빵, 토탈미용, 카페 머신, 드론 전기, 콘텐츠디자인 분야의 다양한 인재를 양성하는 특성화고등학교다.


손인성 교장은 "부사관과 학생들이 전문역량을 함양한 인재로 성장하도록 교육적인 지원을 최대한으로 제공하고, 더 좋은 환경에서 교육받을 수 있는 교육환경 조성에도 최선을 다해 노력하겠다"고 밝혔다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr
