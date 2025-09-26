강원도, 남춘천역서 열리는 일상 속 예술 아트페어 '강원미술시장축제'

26일부터 10월 1일까지 남춘천역서 열려

강원특별자치도(도지사 김진태)는 (사)한국민족미술인협회 강원지회와 함께 '2025년 강원미술시장축제'를 26일부터 10월 1일까지 6일간 남춘천역 1층 문화공간에서 개최한다.

강원미술시장축제는 2005년부터 강원지역 작가들이 주축이 되어 20년째 이어지고 있는 강원 대표 예술축제로, 매년 다양한 주제의 작품을 선보이며 관람객과 소통해왔다.

올해 축제는 '생활 속 예술, 시장 속 감동'을 주제로, 강원 전역에서 활동하는 50명의 작가가 참여해 다양한 분야의 작품을 전시·판매하는 아트마켓 형태로 운영된다.

특히 2022년부터는 교통 중심지이자 일상 공간인 남춘천역을 전시장으로 활용, 시민과 방문객들이 일상에서 자연스럽게 예술을 접하고 즐길 수 있는 생활 속 문화예술 축제로 자리매김하고 있다.

정연길 강원특별자치도 문화체육국장은 "강원미술시장축제는 강원 도민과 관광객이 강원 예술을 가까이에서 즐기고 작품을 소장할 수 있는 특별한 기회"라며 "강원 작가들의 창작활동이 활성화되고 지역 미술시장이 더욱 활기를 띨 수 있도록 많은 관심과 참여를 부탁드린다"고 말했다.





