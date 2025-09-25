본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

철도공단, 하반기 195명 신규 채용…내달 초 원서접수

대전=정일웅기자

입력2025.09.25 14:42

시계아이콘00분 28초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

국가철도공단은 올해 하반기 195명의 신규 직원을 채용한다고 25일 밝혔다.


분야별 채용 인원은 일반직 69명, 보훈 10명, 고등학교 졸업자 15명, 기능직 1명, 실무직 25명, 체험형 청년인턴 75명 등이다.

직렬별(청년인턴 제외)로는 사무(일반) 15명, 사무(부동산) 9명, 토목 30명, 건축 7명, 전기(전철 전력) 8명, 전기(신호) 7명, 통신 7명, 기계 11명, 기능직(장비 차량 수송원) 1명, 국가중요시설 방호 23명, 청사 경비 1명, 민원 안내 1명 등을 채용한다.


사무 부동산 직렬은 토지 보상 분야 전문 인재를 선발하기 위해 이번 채용에서 신설된다. 직무 중심의 채용·인력 운용을 강화한다는 취지에서다.


또 체험형 청년인턴에게 적합한 직무를 부여해 실질적인 업무 참여도를 높일 수 있도록 '인턴 적합 직무제'를 신규 도입해 내년 상반기(6개월) 중 시범운영 할 계획이다.

지원 원서는 내달 2~9일 철도공단 채용 홈페이지를 통해 접수한다.


최종 합격자는 서류·필기·면접 전형을 거쳐 선발한다. 합격자는 오는 12월 중 발표할 예정이다.





대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

현대차, 관세폭탄 맞고 126만원 올랐는데…도요타는 고작 12만원 올랐다 현대차, 관세폭탄 맞고 126만원 올랐는데…도요타... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

전현무도 나도 감쪽같이 속았다…애사비, 전세계 뒤통수친 희대의 '거짓말'

아버님 댁에 LG '이지 TV' 한 대 놓아드려야겠어요

화려한 스펙에 뽑았더니 실무 '꽝'…쓸만한 신입 없다

"우리 애 초등학교서 무슬림 급식 미쳤냐" 1000건 항의폭주에 日 '발칵'

"나 돌아갈래" "업뎃 하지마"…개편 카카오톡에 불만 가중

"한국 길거리선 다들 하나씩 들고 있던데"…여행객들 '초록가방' 진풍경

집에 있던 돌반지·금목걸이 싹쓸이…"골드바로 바꿔 보관"

새로운 이슈 보기