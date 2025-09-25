본문 바로가기
원주시, '원주 중소기업 우수제품 박람회' 26일 개막…우수제품 한자리에

이종구기자

입력2025.09.25 07:18

치악체육관 무대서 개막식
관내 우수기업·제품 소개
다채로운 체험·이벤트 운영

강원도 원주시가 주최하고 강원특별자치도경제진흥원이 주관하는 '2025 원주 중소기업 우수제품 박람회'가 오는 26일 오전 10시 30분, 치악체육관 무대에서 개막식을 열고 28일까지 3일간 이어지는 행사의 막을 올린다.

2025 원주 중소기업 우수제품 박람회 포스터. 원주시 제공

2025 원주 중소기업 우수제품 박람회 포스터. 원주시 제공

이번 박람회에는 관내 42개 기업을 포함한 총 50여 개 부스가 참여해 다양한 지역 우수제품들을 할인가로 판매한다. 또한 어린이 장보기, 과자 키트 체험, 허브 제품 만들기, 초콜릿 만들기 등 가족 단위 방문객을 위한 다양한 체험 부스와 키즈존도 운영할 예정이다.


특히 2025 동행축제와 함께하는 라이브커머스를 통해 우수기업 제품을 박람회 현장뿐 아니라 온라인에서도 만나볼 수 있으며, 지역기업 홍보설명회를 통해 우수기업과 제품을 소개하는 자리도 마련된다.

또한 ㈜네오플램이 원주시 대표 음식인 만두요리 경연대회를, ㈜서울에프앤비가 스포츠스태킹 프로그램을 지원해 더욱 풍성한 박람회가 될 전망이다.


이에 더해 올해는 원주시기업인단체연합회가 참여기업 후원을 위한 부스를 마련해 노무 상담 등도 진행할 예정이다.


엄병국 기업지원일자리과장은 "관내 우수기업 제품을 한자리에서 만날 수 있는 좋은 기회인 만큼 많은 시민 여러분께서 방문하셔서 할인된 가격에 제품을 구매하시고 다채로운 부대행사도 즐기시길 바란다"고 말했다.

자세한 사항은 기업지원일자리과 기업지원팀으로 문의하면 된다.





원주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
