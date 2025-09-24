고용노동부-노사발전재단, 공정·상생 '공동 선포식'

군산근로자이음센터서 노동공동체 출발 선언

노사정 '한자리에'…"고용 취약계층 권익보호"

고용노동부 군산지청과 노사발전재단 호남지사는 24일 군산 근로자이음센터에서 노사정이 함께하는 '공정과 상생을 향한 근로자이음 공동 선포식'을 개최했다. 노사발전재단 호남지사 제공 AD 원본보기 아이콘

고용노동부 군산지청(지청장 전대환)과 노사발전재단 호남지사(지사장 강수영)는 24일 군산 근로자이음센터에서 노사정이 함께하는 '공정과 상생을 향한 근로자이음 공동 선포식'을 개최했다.

이날 공동 선포식에는 군산지청을 비롯해 노사발전재단 호남지사, 한국노동조합총연맹 전북본부, 전북경영자총협회, 근로복지공단 군산지사, 한국산업인력공단 전북서부지사 등 노사정 각 대표가 참석했다.

참석자들은 군산근로자이음센터가 노동자의 목소리를 듣고, 고충을 함께 풀며, 더 나은 일터를 만드는 연결 공간으로의 발전을 기원했다. 또 사회적 약자를 포용하고, 지역사회 노동 안전망을 굳건히 다지며, 모든 근로자가 존중받는 공정한 노동환경을 조성하기 위해 최선을 다할 것을 천명했다.

근로자이음센터는 미조직 근로자(노조 미가입 근로자, 특수고용직, 프리랜서 등)를 대상으로 ▲노동·법률·세무 상담·교육 ▲프리랜서·플랫폼 종사자 지원 맞춤형 고용서비스 제공 ▲고용·노동 서비스 연결 ▲근로자 간 소통 활성화에 필요한 소모임 공간 대여 등을 지원하는 역할을 수행한다.

센터는 이를 위해 노무 제공자 법률 상담 및 분쟁조정 등 지원, 노동 약자 권익보호 의식 함양을 위한 노동법 교육, 재무설계 및 심리상담 등 다양한 프로그램도 제공한다. 군산지역에 센터가 개소됨으로써 노조 미가입근로자, 플랫폼노동자, 프리랜서, 특수고용노동자 등 고용 취약계층에 대한 권익보호 및 고용서비스 기능이 한층 더 강화될 전망이다.

한편, 고용노동부는 미조직 근로자의 권익보호 사업 일환으로 노사발전재단과 함께 전국 주요 거점에 근로자이음센터를 설치하고 있으며, 이같은 방침에 따라 지난 6월 24일 군산고용복지플러스센터 내에 군산근로자이음센터가 개소됐다.

전대환 고용노동부 군산지청장은 "근로자이음센터가 미조직 근로자의 권익 향상과 소통 창구로서, 노동자들이 어려울 때 가장 먼저 찾을 수 있는 따뜻한 공간으로 자리 잡을 수 있도록 노력하겠다"고 밝혔다.





호남취재본부 강성수 기자 soostar@asiae.co.kr



