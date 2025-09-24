[포토] '코스피, 3,500을 코앞에 두고...'

코스피 지수가 24일 장 개장과 동시에 사상 최고치를 경신한 후 반락해 지수가 등락하고 있다. 서울 중구 하나은행 딜링룸 지수 현황판에 각종 지수가 표시되고 있다.







