DI동일, '슈퍼리치 주가조작 연루' 보도에 하한가

DI동일 DI동일 001530 | 코스피 증권정보 현재가 25,700 전일대비 10,950 등락률 -29.88% 거래량 722,805 전일가 36,650 2025.09.23 15:30 기준 관련기사 DI동일, 8월29일 임시주총 소집[특징주]DI동일, 알루미늄박 실적 개선 기대감에 '강세'상장협 자문위 "코웨이·솔루엠·DI동일 집중투표제 도입 주주제안 반대" 전 종목 시세 보기 close 이 23일 '슈퍼리치 1000억원 주가조작 사건'에 연루됐다는 보도에 하한가를 기록했다.

23일 한국거래소에 따르면 이날 DI동일 주가는 전장보다 29.88% 떨어진 2만5700원에 거래를 마쳤다. 지난해 초 2만4000원대였던 DI동일 주가는 올해 1월13일 5만200원까지 뛰었다. 이후 3만~4만대에서 등락하다가 이날 2만5000원선으로 주저앉았다.

이는 종합병원, 대형학원 운영자 등 슈퍼리치와 유명 사모펀드 전직 임원, 금융회사 지점장 등 금융 전문가들이 1000억 규모의 자금을 동원해 주가 조작을 벌인 종목이 해당 기업이라는 보도가 나온 데 따른 것으로 분석된다.

금융위원회·금융감독원·한국거래소는 이날 대규모 자금을 동원해 장기간 주가를 조작해온 대형 작전세력 7명의 자택·사무실 등 10여곳에 대해 압수 수색을 했다고 밝혔다. 이들은 작년 초부터 현재까지 약 1년 9개월 동안 법인자금, 금융회사 대출금 등 1000억원 이상의 시세조종 자금을 조달해 고가매수·허수매수 등 다양한 시세조종 주문으로 투자자들을 유인한 혐의를 받는다.

이들의 부당이득액은 400억원이며, 실제 취득한 시세 차익만 230억원에 이르는 것으로 나타났다. 주식평가액은 1000억원이 넘는 것으로 파악됐다.

DI동일은 이날 회사 홈페이지를 통해 "일부 언론이 DI동일이 피해기업으로 확인됐다는 기사를 올렸다"면서 "당사가 피해기업이라고 하더라도 당사는 해당 사건과 무관하며 불법 세력의 주가 조작과 관련한 피해자임을 명확히 밝힌다"는 입장을 내놓았다.





변선진 기자 sj@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>