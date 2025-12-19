DI동일, 보통주 1주당 5% 주식배당 결정

DI동일 DI동일 001530 | 코스피 증권정보 현재가 20,100 전일대비 230 등락률 +1.16% 거래량 57,884 전일가 19,870 2025.12.19 15:30 기준 관련기사 투자금 부족으로 고민 중? 연 4%대 금리로 최대 4배까지 이용 가능!연 4% 금리·최대 4배 레버리지… 투자자 자금 운용 새 돌파구4배 레버리지를 연 4%대 저금리로…신용·미수 대환도 당일 OK 전 종목 시세 보기 close 은 19일 이사회 결의를 통해 2025년도 주식 배당을 결정하고 공시했다고 밝혔다.

회사는 올해 보통주 1주당 5%의 주식 배당을 결정했다. 배당주식총수는 98만6341주이다. 주식 배당 기준일은 2025년 12월 31일이다.

DI동일은 그동안 안정적인 배당과 주주환원 정책을 지속적으로 이어왔다. 1985년 이후 단 한 해도 빠짐없이 배당을 실시해 왔으며 최근 3년에 걸쳐 약 3100억원 규모의 자사주를 소각하는 등 중장기 관점에서 주주가치 제고를 위한 노력을 지속해 왔다.

DI동일 관계자는 "이번 주식 배당은 단기적 주가 부양을 넘어, 중장기적 주주 가치 제고와 주주 환원의 지속성을 강화하기 위해 결정된 사항" 이라며 "대내외 경영 환경이 쉽지 않은 상황에서도 주주와의 신뢰관계를 중요하게 여기고 내린 판단"이라고 말했다.

한편, DI동일은 섬유소재기업에서 첨단소재기업으로의 전환을 추진하고 있으며 동일씨앤이(환경설비), 디아이비즈(가구유통) 등 10개 계열사를 보유하고 있다.





유현석 기자 guspower@asiae.co.kr



