렛츠런파크 부산경남, 개장 20주년 기념 ‘럭키馬 파티’ 개최

한국마사회 렛츠런파크 부산경남(본부장 엄영석)은 오는 27일과 28일 양일간 개장 20주년 기념행사 '럭키馬 파티'를 개최한다고 전했다.

2005년 개장한 렛츠런파크 부산경남은 38만평 부지에 조성된 부산경남 최대 말(馬) 테마 가족공원으로, 경마뿐만 아니라 유원시설, 체육시설, 사계절 축제를 통해 서부산 가족 나들이 명소로 자리매김해 왔다. 20년 동안 누적 방문객은 약 1600만명에 달하며, 2739일간의 경주를 운영해 국내 경마산업 발전의 중심지 역할을 해왔다.

이번 기념행사는 27일 낮 12시 30분부터 오후 5시까지, 28일 오전 10시부터 오후 5시까지 더비광장과 결승선 인근에서 진행된다. 행사 첫날에는 지역주민 노래자랑, 어린이 응원단 공연, 과학 마술쇼, 버스킹 공연이 펼쳐지고, 둘째 날에는 가수 서문탁, 뮤지컬 배우 김지운, 싱어송라이터 권민의 무대가 이어진다.

또 관람대 앞과 더비광장에는 20주년 기념 조형물과 포토존이 설치되며, SNS 인증 이벤트도 진행된다. 아울러 마패 편지함, 금관가야 문화 체험, 럭키馬 응원 이벤트 등 특별 프로그램과 함께 국내 최정상 여성 기수 김혜선의 팬 사인회도 마련돼 관람객과의 특별한 만남이 이어질 예정이다.

먹거리와 체험부스도 풍성하다. 푸드트럭에서 즐길 수 있는 간식부터 페이스 페인팅, 말 그리기, 키링 만들기 등 13종의 체험 프로그램이 마련돼 온 가족이 함께 즐길 수 있는 축제가 될 전망이다.

엄영석 본부장은 "20년간 렛츠런파크 부산경남을 찾아주신 고객들께 감사드리며, 다채로운 공연과 체험을 통해 즐겁고 뜻깊은 시간을 보내시길 바란다"고 전했다.

자세한 프로그램 안내는 렛츠런파크 부산경남 홈페이지에서 확인할 수 있다.

