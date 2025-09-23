본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

기업·CEO

SK키파운드리, '고항복 전압' 특성 가진 새 공정 출시

김형민기자

입력2025.09.23 11:30

시계아이콘00분 50초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

커패시터용 '멀티-레벨 틱 IMD' 공정
고항복 전압은 업계 최고 수준
"고객 요구에 부응할 공정 기술 계속 개발"

반도체 위탁생산(파운드리) 기업 SK키파운드리는 업계 최고 수준의 '고항복 전압'을 보유한 커패시터용 '멀티-레벨 틱 IMD' 공정을 출시했다고 23일 밝혔다.


SK키파운드리 영문 로고. SK키파운드리 제공

SK키파운드리 영문 로고. SK키파운드리 제공

AD
원본보기 아이콘

고항복 전압은 디지털 절연체에서 반도체 소자의 안정성, 신뢰성을 높여주고 수명과 노이즈 내성을 향상해준다. 이번에 SK키파운드리가 출시한 공정은 6마이크로미터(μm) 두께의 절연막(IMD)을 최대 3층까지 쌓아, 총 18μm의 '금속-절연체-금속' 구조를 구현한다. 이를 통해 최대 1만9000V 전압을 견디는 고항복 전압과 높은 커패시턴스 성능을 제공한다. 전자회로의 디지털 절연, 정전용량결합 차단용 커패시터 제조를 크게 도와줄 수 있을 것으로 평가된다.

이번 공정을 적용한 커패시터는 주요 고객사의 신뢰성 시험(TDDB)을 통과했고 혹독한 환경에서의 작동 신뢰성 평가 기준인 AEC-Q100 차량용 반도체 국제 품질 표준 등급도 충족했다. 특히 0.13um/0.18um BCD 공정 기술에 통합 적용이 가능해 차량용 반도체 분야에서 많이 활용될 것으로 보인다.


또한 고객의 신속한 제품 개발 지원을 위한 PDK, DRC, LPE, LVS, Pcell 등 다양한 설계 지원 툴도 함께 제공된다고 회사는 설명했다.


SK키파운드리는 이번 디지털 절연 기술이 전기차, 산업, 통신, 헬스케어 분야 등 '고 노이즈 내성'이 요구되는 전자제품에서 기존에 주로 사용된 광 아이솔레이터 기반 제품보다 성능, 신뢰성, 집적도 및 비용 효율성에서 우위를 보일 것이라고도 밝혔다.

이동재 SK키파운드리 대표이사는 "전기차를 비롯한 다양한 전자제품에서 주목받고 있는 디지털 절연체용 공정에서 업계 최고 수준의 기술력을 확보해 기쁘게 생각한다"면서 "SK키파운드리는 국내뿐 아니라 미국, 중국, 대만을 포함한 글로벌 고객들에 경쟁사 대비 뛰어난 양산 경험을 바탕으로 세계 최고 수준의 공정 기술을 제공해 고객의 다양한 요구에 부응할 수 있도록 공정 기술을 계속 개발해 나가겠다"고 말했다.





김형민 기자 khm193@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

[단독] "애국가 4절 부를 수 있나?"…초중고 학생 '태극기·애국가' 암기 조사 [단독] "애국가 4절 부를 수 있나?"…초중고 학생 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"2차 소비쿠폰 지급 시작"…소고기 먹으려다 가격 보고 '깜짝'

"애국가 4절 부를 수 있나?"…초중고 학생 '태극기·애국가' 암기 조사

잠복·미행·추격까지 하는 피해자

"이 우유 꼭 사야해" 공항 도착 中 관광객들 편의점으로 '우르르'

"취객? 아닌거 같은데"…쓰러진 여성에 '촉' 발동한 간호학과 대학생

"예산은 거리에서 결정한다"…고강도 긴축에 佛타는 민심

'尹정권 정교유착' 한학자 구속…수사동력 끌어올리는 특검

새로운 이슈 보기