광명시, 상반기 재정집행 평가서 전국 1위 달성

목표 대비 집행률 154%…민생 안정 위해 선제적 집행

경기도 광명시가 올해 상반기 전국 시 단위 지방자치단체 가운데 가장 적극적인 재정집행을 펼친 것으로 평가됐다.

광명시는 행정안전부의 '2025년 상반기 재정집행 평가'에서 전국 시 단위 1위를 차지하며 특별교부세 8000만원을 확보했다고 23일 밝혔다.

이번 평가는 전국 243개 지자체를 광역시·도·시·군·자치구 등 5개 그룹으로 나눠 예산집행 목표 달성도와 분기별 소비·투자 집행실적 등을 종합 산정해 지역경제 회복을 위한 자치단체의 기여도를 평가한 것이다.

시는 상반기 신속집행 목표액 2449억원 대비 3772억 원을 집행해 154%의 집행률을 기록했다. 2분기 소비·투자 부문에서도 목표액 915억 원을 넘어 982억 원을 집행해 107%의 성과를 달성했다.

앞서 시는 1분기 신속집행 평가에서도 '최우수 시군'에 선정돼 특별교부세 1억원을 확보했었다. 경기도 상반기 신속집행 평가 역시 31개 시·군 가운데 1위를 차지해 특별조정교부금 20억원을 받았다.

시는 부시장을 단장으로 '신속집행추진단'을 운영한 것이 좋은 성과를 거뒀다고 설명했다. 이를 통해 전 부서 집행 실적을 면밀히 분석하고 부진 사업을 집중적으로 관리하는 체계적인 예산 집행 관리 시스템을 가동했다.

박승원 광명시장은 "이번 성과는 전 공직자가 한마음으로 노력한 값진 결과"라며 "하반기에도 시민이 체감할 수 있는 재정 운용을 위해 신속하고 적극적인 집행을 이어가겠다"고 밝혔다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>