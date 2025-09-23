본문 바로가기
영월군, 동서강정원 청령포원 개원…"영월 글마루 캘리그라피 전시"

이종구기자

입력2025.09.23 08:51

강원도 영월군은 오는 25일 오후 5시 영월읍 방절리 42번지 일원에서 민선 7~8기 공약사업으로 추진해 온 동서강정원 청령포원 개원식을 개최한다.

청령포원 개원. 영월군 제공

청령포원 개원. 영월군 제공

청령포원은 숲과 인간의 관계를 주제로 한 다섯 개 주제정원과 작가정원, 배경숲, 다양한 체험·편의시설로 구성된 복합형 정원이다. 단순한 휴식 공간을 넘어 생태교육·문화체험·예술 전시가 어우러지는 사계절 정원으로 조성되었으며, 인근의 장릉·청령포와 연계해 영월을 대표하는 관광자원으로 육성될 예정이다.


아울러, 국토교통부 공모사업으로 조성된 국도 38호선 스마트 복합쉼터 '청령포레스트(Chungnyeong for rest)'도 함께 운영된다. 이곳은 카페, 식당 등 식음시설을 갖추고 있으며, 2층 전시실에서는 영월 글마루 캘리그라피 동호회(회장 오부영)의 작품이 첫 전시를 통해 정원과 어우러진 아름다운 글과 식물을 선보일 계획이다. 방문객들은 정원 산책과 더불어 문화예술 전시도 함께 즐길 수 있을 것으로 기대된다.

청령포원 개원. 영월군 제공

청령포원 개원. 영월군 제공

최명서 영월군수는 "동서강정원 연당원에 이어 두 번째 정원인 청령포원이 개원함으로써, 영월은 전국에서도 드물게 두 개의 지방정원을 보유한 도시가 됐다"며 "많은 분께서 청령포원을 찾아 영월 정원이 담고 있는 이야기를 체험하고, 자연 속에서 치유와 휴식을 누리시길 바란다"고 말했다.





영월=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

