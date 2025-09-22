본문 바로가기
Dim영역
경제
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

금융

카드론 잔액 석달 연속 감소…가계대출 규제 영향

오수연기자

입력2025.09.22 18:48

시계아이콘00분 18초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

금융당국 가계대출 규제 효과가 지속되며 지난달 카드론 잔액이 3개월 연속 감소세를 이어가고 있다.


22일 여신금융협회에 따르면 9개 카드사(롯데·BC·삼성·신한·우리·하나·현대·KB국민·NH농협카드)의 8월 말 카드론 잔액은 42조4483억원으로 전월 말(42조4878억원) 대비 395억원 감소했다.

연합뉴스

연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

6·27 규제로 카드론을 포함한 신용대출 한도가 연 소득 이내로 제한되며 카드론 잔액이 감소세를 지속한 것으로 보인다.

카드론은 지난 7월부터 시행된 3단계 스트레스 총부채원리금상환비율(DSR) 규제에도 포함됐다.


현금서비스 잔액도 6조2415억원으로 전월(6조2658억원) 대비 243억원 줄었다.


다만 결제성 리볼빙 이월 잔액은 6조7872억원에서 6조7958억원으로 소폭 상승했다. 카드론을 갚지 못해 카드론을 빌린 카드사에 다시 대출받는 대환대출 잔액도 1조5811억원으로 전월(1조5282억원)보다 529억원 늘었다.




오수연 기자 syoh@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'300만개 폐업' 하더니 한국 시장에 '군침'…"저가 전략 안써, 프리미엄으로" '300만개 폐업' 하더니 한국 시장에 '군침'…"저가... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

눈 뜨자마자 '물 한 잔' 원샷?…아는 사람들은 '더 중요한 것'부터 챙긴다

검·경 '고소장 핑퐁'에…사기 피해자가 증거 찾아 동분서주

PASS 해킹? 피해지역 확대? "다 아니다" 선긋는 KT

판치는 유사수신…왜 피해자가 ‘수사 숙제’를 떠안게 됐나

"지금 주문해도 43년 뒤 먹는대"…'상상초월 대기' 전설의 고로케

연일 치솟는 코스피 언제까지 오를까

'기싸움 살벌' 공식석상서 대놓고 저격…점입가경 'HBM4 삼국지'

새로운 이슈 보기