올해 상반기 금융민원 전년 대비 1.9% 증가

금융민원 5만7359건 접수

일반민원 19.5% ↑

분쟁민원 17.6% ↓

올해 상반기 금융민원 접수 건수는 전년 동기 대비 1.9% 증가한 것으로 나타났다. 일반민원은 증가했지만, 분쟁민원은 감소했다.

금융감독원은 올해 상반기 금융민원 접수 건수가 5만7359건으로 전년 동기 대비 1.9%(1084건) 증가했다고 22일 밝혔다.

일반민원은 3만8290건으로 전년 동기 대비 19.5%(5169건) 증가했고, 분쟁민원은 1만9069건으로 전년 동기 대비 17.6%(-4085건) 감소했다.

금융민원을 자세히 보면 보험 7.2% ↑(+1883건), 중소서민 17.8% ↑(+2106건), 금융투자 25.0% ↑(+1026건) 권역의 민원은 증가했다. 반면 은행 27.9% ↓(-3931건)의 민원은 감소했다. 지난해 홍콩 H지수 기초지수 ELS 관련 민원 급증에 따른 기저효과로 풀이된다.

권역별 민원 비중은 보험 49%(손해보험 37%, 생명보험 12%), 중소서민24%, 은행 18%, 금융투자 9% 순이었다.

분쟁민원의 경우 금융투자 48.1%↑(+515건), 중소서민 41.4%↑(+322건), 보험 0.9%↑)(+150건) 권역의 민원은 증가했다. 반면 은행 93.3%↓(-5072건) 권역의 민원은 감소했다.

권역별 비중은 보험 84%(손해보험 71%, 생명보험 13%), 금융투자 8%, 중소서민 6%, 은행 2% 순이었다.

상반기 민원 처리건수는 처리 효율성 증가로 인해 5만9463건으로 전년 동기(4만9941건) 대비 19.1%(+9522건) 늘었다. 일반민원은 3만7834건으로 전년 동기 대비 12.9%(+4331건) 증가했고, 분쟁민원도 2만1629건으로 전년 동기 대비 31.6%(+5191건) 증가했다.

금감원은 "시스템 고도화를 통해 효율적인 민원 처리 기반을 조성하고 취약 요인 개선을 위한 금융회사와의 소통도 강화하겠다"고 밝혔다.





황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr



