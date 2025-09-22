본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

유통

[오늘의신상] 샘표, '조선갈비양념·불고기양념' 출시

임혜선기자

입력2025.09.22 09:04

시계아이콘00분 42초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

샘표 간장과 쌀발효조청으로 만들어
'갈비양념', 대추, 인삼, 생강 등 재료 넣어
'불고기양념',맥적양념과 사태육수 포함

샘표는 추석을 앞두고 '조선 갈비양념'과 '조선 불고기양념'을 출시했다고 22일 밝혔다.


샘표의 '조선갈비양념·불고기양념' [사진=샘표 제공]

샘표의 '조선갈비양념·불고기양념' [사진=샘표 제공]

AD
원본보기 아이콘

갈비찜과 불고기는 명절·생일상에 빠지지 않는 메뉴다. 한식 양념 시장에서도 두 요리에 쓰이는 간장 양념이 주류를 이뤄왔다. 하지만 시중 제품이 지나치게 달고 깊은 맛이 부족하다는 소비자 지적이 제기돼왔다. 샘표는 10여년간 연구개발(R&D)을 거쳐 별도의 추가 양념 없이도 감칠맛을 낼 수 있는 '고기 양념' 2종을 선보였다.

'샘표 조선 갈비양념'과 '샘표 조선 불고기양념'은 옛 조상들의 지혜로운 요리 비법을 현대적으로 재해석하고 좋은 재료를 넣어 만든 제품이다. 샘표 양조간장과 한식 간장에 간장 진액까지 다양한 간장을 최적의 비율로 넣었다. 전통 엿기름 방식을 살려 쌀을 누룩으로 발효해 만든 쌀발효조청으로 은은한 단맛을 구현했다.


'조선 갈비양념'은 여기에 인삼, 대추, 생강, 무 등 재료를 넣었다. '조선 불고기양념'은 고구려 시대부터 이어져 온 전통 고기구이 맥적의 비법을 적용했다. 콩을 발효해 만든 된장의 감칠맛에 사태 육수까지 더해 고기 본연의 풍미를 살려준다.


샘표 관계자는 "명절 식탁 단골 메뉴인 갈비찜과 불고기를 너무 달지 않으면서 고기 본연의 깊은 맛을 살려 더욱 고급스럽게 즐길 수 있도록 오랜 연구 끝에 고기 양념 2종을 출시했다"며 "깊고 진한 우리 맛의 품격을 누구나 쉽고 맛있고 건강하게 즐길 수 있도록 샘표만의 한식 맛 내기 노하우와 좋은 원재료로 다채로운 제품을 선보일 계획"이라고 말했다.




임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

맥심 벽 못 넘고 '눈물의 손절'…500억 투자금 90% 잃은 롯데네슬레 맥심 벽 못 넘고 '눈물의 손절'…500억 투자금 90%... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

수사 당국이 숙제를 내줬다

"중국은 왜 전쟁을 선호할까" 전지현 대사에 中 '발칵'

"지혜, 지안이도 있는데" 이름찾기 대박난 과자…아이유도 도전했지만

판치는 유사수신…왜 피해자가 ‘수사 숙제’를 떠안게 됐나

"여성 유방암 진료 급증…40·50대가 절반 이상"

영국·캐나다·호주, 팔레스타인 국가 승인…유엔 151개국

성과급 양극화…대기업 18만원 오를 때 중기 9000원 올라

새로운 이슈 보기