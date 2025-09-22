본문 바로가기
칠곡군, 군민 문화한마당 개최

영남취재본부 김이환기자

입력2025.09.22 10:36

소중한 추억의 페이지 새겨
부모와 아이 모두 쉼이 있는 스물한번째
1인당 2권이내로 헌책을 새책으로 교환

경북 새마을문고 칠곡군지부(회장 김명신)는 지난 20일 왜관 소공원에서 칠곡군민 문화한마당을 개최했다.


올해로 스물한번째를 맞이하는 이 행사는 1인당 2권 이내로 헌책을 새 책으로 교환해 주는 알뜰 도서 무료교환시장, 1 도시 1책 읽기 등 책을 이용한 다양한 프로그램을 운영한다.

김재욱 칠곡군수가 문화한마당행사에서 군민들에게 인사말을 하는 중이다/김이환 기자

김재욱 칠곡군수가 문화한마당행사에서 군민들에게 인사말을 하는 중이다/김이환 기자

또한 지난해에 처음 시행된 제2 새마을 국민운동으로 '부모쉼의 날'을 올해도 운영하여 부모와 아이 모두 즐거운 한때를 보냈다.

김재욱 칠곡군수는 "책 읽기 좋은 가을이 오는 만큼 책을 통하여 부모님과 아이들이 함께 추억과 즐거움을 나누기를 바란다. 우리 군에서도 이런 기회가 많이 생길 수 있도록 열심히 노력하겠다"고 했다.





영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr


