[내일날씨]구름 끼고 일교차 10도 안팎

일요일인 21일은 전국에 가끔 구름이 많고 일교차가 크다. 이날 아침 최저기온은 13∼20도, 낮 최고기온은 23∼29도로 예상된다.

내륙을 중심으로 낮과 밤의 기온차가 10∼20도로 크게 나타나는 곳이 있다. 강원 영동은 오전까지, 제주는 밤부터 일부 지역에 비가 올 예정이다. 예상 강수량은 20일부터 22일까지 강원 영서 중·남부, 강원 영동 20∼60㎜(많은 곳 강원 남부 동해안 80㎜ 이상), 제주도 5∼20㎜다.

미세먼지 농도는 원활한 대기 확산으로 전국이 '좋음' 수준이다. 오전까지는 낮은 구름대가 유입되는 강원산지에 가시거리 200m 미만의 짙은 안개가 끼는 곳이 있어 교통사고에 주의해야 한다.

바다 물결은 동해 앞바다에서 1.0∼3.5m, 서해 앞바다에서 0.5∼2.0m, 남해 앞바다에서 0.5∼2.5m로 일겠다. 해안선에서 약 200㎞ 내 먼바다 파고는 동해 1.0∼3.5m, 서해 0.5∼3.0m, 남해 0.5∼3.5m로 예상된다.





오규민 기자 moh011@asiae.co.kr



