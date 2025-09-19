경찰, '종묘' 담장 훼손한 50대 구속영장 신청

서울 혜화경찰서 구속영장 신청

종묘 정전 전경. 국가유산청 AD 원본보기 아이콘

세계문화유산인 종묘의 담장 기와를 훼손한 50대 피의자가 구속기로에 서게 됐다.

서울 혜화경찰서는 문화유산보호법 위반 혐의를 받고 있는 50대 A씨에 대해 구속영장을 신청했다고 19일 밝혔다.

A씨는 지난 15일 0시 55분쯤 종묘 외대문 서측 서순라길 방향 외곽 담장을 훼손한 혐의를 받고 있다. 암키와 5장, 수키와 5장 등 모두 10장이 훼손됐다.

당일 오전 5시 30분쯤 종묘 야간 근무자가 파손 사실을 발견해 경찰에 신고했으며 경찰은 폐쇄회로(CC)TV 분석 등을 통해 A씨를 붙잡았다.

훼손 사실을 확인한 국가유산청은 긴급 보수를 실시해 약 4시간만인 15일 오후 3시 15분쯤 작업을 완료했다.

종묘는 조선과 대한제국 역대 왕과 왕비, 황제와 황후의 신주를 모시고 제례를 올리는 사당이다. 1995년 유네스코 세계유산으로 등재됐으며, 정전은 국보, 영녕전은 보물로 지정돼 있다.





차민영 기자 blooming@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>