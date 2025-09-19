우리은행, 충북 청주서 찾아가는 금융체험교실 운영

전국 초·중·고교로 확대 운영

지방 학교 찾아가

우리은행이 18일 충북 청주 수곡중학교에서 이동점포 '위버스(WeBUS)'를 활용한 '찾아가는 금융체험교실'을 진행했다고 밝혔다.

이번 프로그램은 전국 초·중·고등학교 청소년을 위한 금융교육을 제공하는 우리은행의 '1사1교 금융교육'의 일환으로 진행됐다. 이날 우리은행은 오전10시부터 12시까지 2시간 동안 수곡중학교 학생 30명에게 저축·용돈관리, 신용과 부채, 금융사기 예방 등 실생활 중심 금융교육을 진행했다. 이동점포 '위버스(WeBUS)'를 활용해 학생들이 실제 은행 업무를 체험해 볼 수 있는 시간도 마련했다.

우리은행은 '위버스(WeBUS)'를 이용한 이동점포 서비스를 통해 노인복지관 등을 직접 찾아 금융 접근성이 낮은 고객들에게 맞춤형 서비스도 제공하고 있다.

우리은행 관계자는 "이번 금융체험교실을 통해 지방 학생들에게도 금융교육과 체험 기회를 제공할 수 있었다"며 "앞으로도 프로그램을 전국적으로 확대해 많은 학생에게 더 나은 금융 서비스를 이용할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

18일 충북 청주 수곡중학교에서 열린 '찾아가는 금융체험교실'을 마친 후 우리은행 관계자와 참여 학생들이 기념촬영을 하고 있다.





오규민 기자 moh011@asiae.co.kr



