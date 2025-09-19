본문 바로가기
완주군, '휴일 보육어린이집' 지정·운영

호남취재본부 김우관기자

입력2025.09.19 13:52

"보육 공백 최소화"

전북 완주군은 이서면 사랑뜰어린이집을 '휴일 보육어린이집 1호점'으로 지정하고 본격 운영에 들어갔다고 19일 밝혔다.

완주군 청사 전경. 완주군 제공

완주군 청사 전경. 완주군 제공

군은 주말과 공휴일에도 안심하고 아이를 맡길 수 있도록 휴일 보육어린이집을 운영해 보육 공백을 최소화하기로 했다.


최근 맞벌이 부부와 주말 근무자, 조손가정, 한부모가정 등 다양한 가족 형태가 늘어나면서 돌봄 수요가 급증하고 있으나, 기존 어린이집 운영체계만으로는 이러한 수요를 충족하기 어려웠기 때문이다.

이용 시간은 일요일 및 공휴일 오전 7시 30분~오후 7시 30분이며, 교사 1명당 평균 5명의 아동을 돌보며 장애아 및 0세 포함 시 보육 인원 조정이 가능하다.


군은 지속적으로 휴일 보육어린이집 지정을 확대해 보다 많은 가정이 육아로 인한 어려움을 덜 수 있도록 적극 지원할 계획이다.


유희태 군수는 "맞벌이 부부와 다양한 가족 형태가 증가하는 상황에서 휴일 보육 서비스는 지역사회 보육 인프라를 강화하는 중요한 역할을 한다"며 "앞으로도 완주군이 아이 키우기 좋은 도시로 도약하는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.




호남취재본부 김우관 기자 woogwank@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

