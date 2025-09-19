본문 바로가기
동해시, 추석 연휴 결식 우려 아동 급식 지원

이종구기자

입력2025.09.19 09:33

동 행정복지센터 신청
1일 1식 9500원 지원

강원도 동해시는 다가오는 추석 연휴(10월 3일~9일) 기간 결식우려 아동이 소외되지 않도록 대상자 발굴과 급식 지원에 적극 나선다.

동해시청 전경.

동해시청 전경.

추석 연휴에는 지역아동센터 등 단체급식소와 일반 음식점이 휴무에 들어가 결식아동의 급식 공백이 발생할 수 있다.


이에 시는 연휴 기간 영업하는 가맹점을 사전에 확인해 대상 아동 및 보호자에게 업체 정보를 안내하고, 복지사각지대에 놓인 아동이 발생하지 않도록 이웃 주민·학교 교사·민간단체 등과 협력해 신규 대상자를 파악할 예정이다.

또한 연휴 전 가맹점을 대상으로 위생 관리 상태와 식품 제공 계획을 점검해 연휴 기간 동안 원활하고 안전한 급식 지원이 이뤄지도록 대비하고 있다.


결식아동 급식 지원은 아동 본인 또는 보호자가 거주지 행정복지센터에 신청할 수 있으며, 지원은 아동급식카드(드림카드)로 제공된다. 해당 카드는 동해시 관내 편의점과 일반 음식점 등 가맹점 49개소에서 사용할 수 있다.


김미경 가족과장은 "추석 명절에 결식 우려 아동들이 소외되지 않고 따뜻한 명절을 보낼 수 있도록 위생적인 급식 지원과 편의를 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.




동해=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
