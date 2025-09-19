대전시, 전기자동차 467대 추가 보급

승용 413대·화물 54대...22일부터 접수 시작 예산 소진 시까지

대전시가 올 하반기 전기자동차 보급사업을 통해 총 467대(승용 413대, 화물 54대)를 추가 지원한다.

보조금 신청은 오는 22일부터 접수를 시작해 예산 소진 시까지 진행된다.

시는 재정 여건 악화 속에서도 보급 물량을 확대하기 위해 상반기 대비 시비 지원 단가를 최대 100만 원 줄이는 대신, 제작사와 협력해 지역 할인제를 도입했다.

차량 구매 시 50만 원을 제작사에서 자체 할인하고, 시도 동일한 금액을 추가 지원한다. 이에 따라 시민들은 상반기와 동일한 수준의 혜택을 받을 수 있다.

지원 대상은 신청일 기준 대전시에 30일 이상 연속 거주한 개인·법인이며, 보조금은 전기차 구매계약 체결 후 영업점을 통해 신청할 수 있다.

차량 출고 및 등록순으로 대상자가 최종 확정된다. 자세한 내용은 대전시 누리집과 무공해차 통합누리집에서 확인할 수 있다.

문창용 대전시 환경국장은 "전기차 추가 보급이 쾌적한 대기환경 조성과 함께 시민들의 경제적 부담 경감에도 기여할 것"이라며 "앞으로도 친환경 교통수단 확대에 힘쓰겠다"고 밝혔다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr



