IT·통합

HD현대, 2029년까지 5년간 1만명 신규채용

심성아기자

입력2025.09.18 16:30

올해 연말까지 총 1500명 채용
친환경·디지털 솔루션 등 R&D 인력↑

HD현대 는 올해 총 1500여명을 신규 채용하고, 2029년까지 향후 5년간 조선·건설기계·에너지 부문 등 총 19개 계열사에서 1만여명의 인원을 새로 뽑을 것이라고 18일 밝혔다.

HD현대중공업 야드 전경. HD현대

특히, 그룹 차원에서 미래 신성장 동력으로 육성하고 있는 친환경 기술, 디지털 스마트 솔루션, 수소·바이오 사업 추진을 위한 연구개발(R&D) 인력 확보에 집중적으로 나설 계획이다.


청년들이 사회 경험을 쌓고 적성을 미리 탐색할 수 있도록 '학점연계형 인턴 제도'도 운영 중이다. HD현대는 지난 2022년부터 대학들과 협약을 맺고 학생들이 졸업 전 회사에서 3개월간 근무할 경우 12~15학점을 인정받을 수 있도록 했다.

HD현대 관계자는 "청년은 우리 사회의 미래이자 희망인 만큼 양질의 일자리를 창출해 청년 실업 문제 해결에 적극적으로 동참할 것"이라고 말했다.





심성아 기자 heart@asiae.co.kr
