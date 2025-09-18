본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

영남

울산 울주군, 추석 맞아 임도 한시 개방

영남취재본부 조충현기자

입력2025.09.18 09:55

시계아이콘00분 23초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

22일부터 내달 13일까지 50개 노선 144㎞…성묘객 안전·편의 지원

울산 울주군이 추석 명절을 맞아 벌초와 성묘객의 편의를 위해 오는 22일부터 다음달 13일까지 지역 내 임도를 한시적으로 개방한다고 18일 전했다.


울주군 내 임도는 총 50개소, 연장 144.4㎞ 규모로, 군은 임도 관리 상황을 고려해 차량 통행에 지장이 없는 구간만 개방할 예정이다. 안전사고 우려가 있는 일부 노선은 제외된다.

군은 쾌적한 임도 환경 조성을 위해 48개 노선에 대한 풀베기 작업을 이미 완료하고, 주변 잡관목 제거, 노면 보수, 측구 정비 등 보완 작업도 병행해 통행에 지장이 없도록 관리하고 있다.


울주군 관계자는 "임도 개방에 앞서 통행객의 안전과 산림 보호를 위한 주의사항을 적극 홍보할 계획"이라며 "군민과 성묘객이 안전하고 즐거운 추석을 보낼 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

울주군청.

울주군청.

AD
원본보기 아이콘




영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"고졸 초봉 5600만원, 대학 학비도 드려요"…인력난에 파격조건 내건 日 기업들 "고졸 초봉 5600만원, 대학 학비도 드려요"…인력... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

강동원·송가인·김완선까지…1인 기획사 미등록 파문 확산

고민정, 오세훈 한강버스에 "2시간이면 제주 다녀오겠다"

4만원 받다가 갑자기 '64만원' 껑충…APEC 상술에 시장도 화들짝

'유튜브 재개' 강선우, 구독자 10만 돌파…'실버버튼' 영상 공개

"욕하면서 닮아가나" 다낭 공항 민폐 한국인들…테이블 위 맨발 '척'

국악에 빠진 과자회사 회장님…윤영달의 '예술 경영론'

최고높이 없애고 대상지 확대…서울시, 도심 재개발 드라이브 건다

새로운 이슈 보기