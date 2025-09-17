"日, 팔레스타인 국가 인정 보류할 듯…美와 관계 고려"

이시바, 22일 팔레스타인 관련 회의 불참 전망

일본 정부가 팔레스타인을 국가로 인정하는 방안을 보류하는 방향으로 최종 조율 중이라고 아사히신문과 교도통신이 17일 보도했다.

이시바 시게루 일본 총리. 로이터연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

그간 일본은 팔레스타인과 이스라엘이 공존하는 '두 국가 해법'을 지지한다는 입장을 표명해 왔다. 하지만 국가 인정이 중동 정세를 악화시킬 수 있다는 우려, 국가 인정을 반대하는 미국과의 관계 등을 고려한 것으로 보인다.

이시바 시게루 일본 총리는 오는 22일 유엔에서 열리는 팔레스타인 문제의 평화적 해결과 두 국가 해법 이행을 위한 고위급 국제회의에 불참할 것으로 전망된다.

앞서 프랑스, 영국, 캐나다, 벨기에, 룩셈부르크 등은 이번 유엔 총회에서 팔레스타인을 국가로 인정하겠다는 방침을 잇달아 밝혔다. 교도통신은 소식통을 인용해 "도널드 트럼프 미 행정부가 팔레스타인 국가 인정을 보류해 달라고 일본에 요청했다"며 "반면 프랑스는 일본에 인정을 강력하게 요구했다"고 전했다.





이승형 기자 trust@asiae.co.kr



