본문 바로가기
Dim영역
국제
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

"日, 팔레스타인 국가 인정 보류할 듯…美와 관계 고려"

이승형기자

입력2025.09.17 15:42

시계아이콘00분 24초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

이시바, 22일 팔레스타인 관련 회의 불참 전망

일본 정부가 팔레스타인을 국가로 인정하는 방안을 보류하는 방향으로 최종 조율 중이라고 아사히신문과 교도통신이 17일 보도했다.


이시바 시게루 일본 총리. 로이터연합뉴스

이시바 시게루 일본 총리. 로이터연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

그간 일본은 팔레스타인과 이스라엘이 공존하는 '두 국가 해법'을 지지한다는 입장을 표명해 왔다. 하지만 국가 인정이 중동 정세를 악화시킬 수 있다는 우려, 국가 인정을 반대하는 미국과의 관계 등을 고려한 것으로 보인다.

이시바 시게루 일본 총리는 오는 22일 유엔에서 열리는 팔레스타인 문제의 평화적 해결과 두 국가 해법 이행을 위한 고위급 국제회의에 불참할 것으로 전망된다.


앞서 프랑스, 영국, 캐나다, 벨기에, 룩셈부르크 등은 이번 유엔 총회에서 팔레스타인을 국가로 인정하겠다는 방침을 잇달아 밝혔다. 교도통신은 소식통을 인용해 "도널드 트럼프 미 행정부가 팔레스타인 국가 인정을 보류해 달라고 일본에 요청했다"며 "반면 프랑스는 일본에 인정을 강력하게 요구했다"고 전했다.




이승형 기자 trust@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"결혼식은 안 해도 이건 꼭 해야죠"…기혼남녀 87%는 '웨딩 촬영' 선택 "결혼식은 안 해도 이건 꼭 해야죠"…기혼남녀 87%... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"죽은게 기뻐? 너 추방" "좌파는 살인자다"…세계가 늪으로

"고향 갈 수 있을까"…먹통된 추석 기차표 예매에 답답

"홍대서 폭행 당했다"는 대만 유튜버 '반전'…경찰 "한국 아닌 중국 남성"

"요거요거 맛있네" 3900원 가성비 디저트 품절대란

"수갑과 족쇄 채워져, 물에선 하수구 냄새" BBC 韓 직원들 인터뷰

철판 낀 기계 끄지도 않고…"손으로 빼라고 목장갑 던져줬다"

주 1회? 이젠 월 1회…위고비보다 살빼기 간편하네

새로운 이슈 보기