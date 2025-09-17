17일 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 오후 3시30분 기준 전 거래일 대비 1.2원 오른 1380.1원에 마감했다.
원·달러 환율 1.2원 오른 1380.1원 마감
2025년 09월 17일(수)
