세종시 방문한 미국 기자단, 행정수도·한글문화도시 간담회

최민호 세종특별자치시장이 미국 기자단과 간담회를 진행하고 있다. /사진= 한글문화도시과 제공

백악관 출입 기자 등으로 구성된 외신 기자단이 국가균형발전의 선도모델이자 한글문화 도시로 주목받는 세종시를 방문했다.

17일 세종시에 따르면 한국언론진흥재단(이사장 김효재)이 추진하는 2025 한미 언론교류 프로그램을 통해 초청된 외신 기자단이 16일 시를 방문했다고 밝혔다.

한미 언론교류 프로그램은 한국과 미국 간 상호 이해를 증진하고 양국의 현안 취재를 장려하고자 기획된 것으로, 백악관 출입 기자와 미국 대통령 선거 취재기자 등 6명의 기자가 참여했다. 이날 최 시장과 외신 기자단은 시청 세종실에서 국가균형발전 모델로서 행정수도 세종의 의미, 한글문화 도시 세종의 국제화 전략 등에 대해 심도 있는 대화를 나눴다.

최 시장은 "우리나라는 인구의 51%, 대기업의 98%가 서울이라는 초거대 도시에 집중돼 있다"며 "세종시가 행정수도로 완성되기 위해서는 국회, 대통령집무실의 이전뿐만 아니라 좋은 기업, 좋은 인력, 좋은 학교가 함께 옮겨와야 가능할 것"이라고 말했다. 그는 전 세계적으로 큰 인기를 끌고 있는 '케데헌 열풍' 등 한류의 가장 본질적인 것이 '한글'이라며, 한글문화 도시 세종시가 한글문화를 꽃피우는 중심 역할을 할 것임을 강조했다.

미국 기자단은 최 시장과의 간담회에 이어 조치원으로 이동해 내달 12일까지 열리는 2025 한글 국제 프레 비엔날레 전시를 관람하며 한글문화의 국제화 가능성을 눈으로 확인했다. 이어 정부세종청사 국가 보훈부를 찾아 유엔 참전용사의 희생과 헌신을 기리는 프로그램 등을 살펴보고 대통령기록관을 방문해 역대 대한민국 대통령들의 기록물을 관람했다.





