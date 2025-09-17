속초시, 학교 찾아 아동학대 예방 홍보 캠페인 전개

아동학대 인식 개선 도모

11월까지 찾아가는 캠페인 이어가

강원도 속초시는 아동이 안전하게 성장할 수 있는 사회 분위기 조성을 위해 지난 15일부터 17일까지 관내 학교에서 아동학대 예방 캠페인을 진행했다.

찾아가는 아동학대 예방 홍보 캠페인. 속초시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 캠페인은 2학기를 맞아 사전 수요조사로 참여를 희망한 학교 학생들을 대상으로 진행됐다. 아동보호팀과 교직원이 함께 참여해 학생들이 아동학대의 심각성을 인식하고 올바른 대처 방법을 배우는 데 중점을 뒀다.

캠페인은 설온중학교, 영랑초등학교, 청호초등학교에서 열렸으며, 학생들과 함께하는 홍보 활동을 통해 아동학대를 예방하는 생활 속 실천 방안을 공유했다.

이병선 속초시장은 "이번 캠페인을 통해 학생들이 아동학대를 단순한 사회문제가 아니라 우리 주변에서 예방할 수 있는 일로 인식하는 계기가 되기를 바란다"며 "앞으로도 학교와 지역사회가 협력해 아동이 안전하고 건강하게 성장할 수 있는 환경을 만들겠다"고 말했다.

한편, 속초시는 아동학대 예방주간이 있는 11월까지 찾아가는 캠페인을 지속 추진할 계획이다.





속초=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>