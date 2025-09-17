본문 바로가기
Dim영역
경제
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

금융

토스, 하반기 커머스 전직군 경력 공개채용…"세 자릿수 규모"

문채석기자

입력2025.09.17 09:45

시계아이콘00분 34초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

개발자·MD·데이터 분석·디자인 등 9개 직군모집
연차 상관없이 지원가능… 30일까지 서류접수

토스 운영사 비바리퍼블리카는 토스가 하반기 커머스 전 직군 경력 공개 채용을 진행한다고 17일 밝혔다.


토스, 하반기 커머스 전직군 경력 공개채용…"세 자릿수 규모"
AD
원본보기 아이콘

모집 분야는 머신러닝(ML) 엔지니어, 데이터 엔지니어, 데이터 애널리틱스 엔지니어, 데이터 분석, 서버 개발자, 프론트엔드(FE) 개발자, 엠디(MD), 프로덕트 오너, 프로덕트 디자이너 등 9개 전직군이다. 채용 규모는 세 자릿수 수준이다.

연차 관계없이 역량을 갖춘 누구나 지원할 수 있다.


오는 30일까지 서류 접수를 받는다. 이후 직무 인터뷰, 컬쳐 인터뷰 순으로 진행된다. 직무 특성에 따라 일부 지원자들은 과제 또는 코딩 테스트 전형을 추가로 실시한다.


커머스 총괄과 커머스 테크 헤드가 직접 공유해주는 영상 콘텐츠도 준비했다. 토스 커머스가 가지고 있는 경쟁력과 비전, 풀고자 하는 문제들, 토스 조직문화 등을 설명한다.

토스는 '유연근무제'를 운영 중이다. 만 3년 근속 시 1개월 리프레시 유급 휴가를 준다. 이밖에 다양한 사내 복지 제도와 커리어 개발 프로그램, 일-가정 양립 복지 인프라 등을 제공한다.


박웅도 토스 커머스 총괄은 "이번 대규모 채용은 토스 커머스를 본격 시작하는 도약의 출발점"이라며 "커머스의 본질에 다시 질문을 던지고 새롭게 정의할 동료들의 적극적인 지원을 기대한다"고 말했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"오늘이 가장 싸다" 보름 만에 120% 급등…돌풍 예고한 엘앤씨바이오[이주의 관.종] "오늘이 가장 싸다" 보름 만에 120% 급등…돌풍 예... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"이거 내라, 저거 내라" 수수료 끝판왕…낼 돈만 3500만원

홍대 놀러간 대만 여성 "남성들에 폭행당해…경찰 대응 미흡" 폭로

하루 두 방울로 노안 개선 특수 안약 개발…"돋보기 안 쓰셔도 돼요"

성산일출봉서 치파오 입고 춤춘 中 관광객들…"민폐다" vs "어때서"

이억원 만난 李 대통령 "부친이 만원은 적어 억원으로 지으셨다죠?"

철판 낀 기계 끄지도 않고…"손으로 빼라고 목장갑 던져줬다"

"대기 인원만 수십만~수백만"…먹통된 추석 기차표 예매

새로운 이슈 보기