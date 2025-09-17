토스, 하반기 커머스 전직군 경력 공개채용…"세 자릿수 규모"

개발자·MD·데이터 분석·디자인 등 9개 직군모집

연차 상관없이 지원가능… 30일까지 서류접수

토스 운영사 비바리퍼블리카는 토스가 하반기 커머스 전 직군 경력 공개 채용을 진행한다고 17일 밝혔다.

모집 분야는 머신러닝(ML) 엔지니어, 데이터 엔지니어, 데이터 애널리틱스 엔지니어, 데이터 분석, 서버 개발자, 프론트엔드(FE) 개발자, 엠디(MD), 프로덕트 오너, 프로덕트 디자이너 등 9개 전직군이다. 채용 규모는 세 자릿수 수준이다.

연차 관계없이 역량을 갖춘 누구나 지원할 수 있다.

오는 30일까지 서류 접수를 받는다. 이후 직무 인터뷰, 컬쳐 인터뷰 순으로 진행된다. 직무 특성에 따라 일부 지원자들은 과제 또는 코딩 테스트 전형을 추가로 실시한다.

커머스 총괄과 커머스 테크 헤드가 직접 공유해주는 영상 콘텐츠도 준비했다. 토스 커머스가 가지고 있는 경쟁력과 비전, 풀고자 하는 문제들, 토스 조직문화 등을 설명한다.

토스는 '유연근무제'를 운영 중이다. 만 3년 근속 시 1개월 리프레시 유급 휴가를 준다. 이밖에 다양한 사내 복지 제도와 커리어 개발 프로그램, 일-가정 양립 복지 인프라 등을 제공한다.

박웅도 토스 커머스 총괄은 "이번 대규모 채용은 토스 커머스를 본격 시작하는 도약의 출발점"이라며 "커머스의 본질에 다시 질문을 던지고 새롭게 정의할 동료들의 적극적인 지원을 기대한다"고 말했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr



