본문 바로가기
Dim영역
증권
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

특징주

[특징주]넷마블, '세븐나이츠 리버스' 글로벌 출시 앞두고 강세

이승진기자

입력2025.09.17 09:22

시계아이콘00분 23초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

넷마블 이 17일 장초반 강세다.


넷마블은 이날 오전 9시16분 기준 전 거래일 대비 1600원(2.52%) 오른 6만5100원에 거래되고 있다.

[특징주]넷마블, '세븐나이츠 리버스' 글로벌 출시 앞두고 강세
AD
원본보기 아이콘

이는 다음날인 18일 올해 상반기 히트작 '세븐나이츠 리버스'의 글로벌 출시를 앞두고 투자자의 관심이 몰린 영향으로 풀이된다.

5월 국내 출시된 '세븐나이츠 리버스'는 애플 앱스토어와 구글플레이에서 매출 1위를 기록하며 기대 이상의 성과를 기록한 바 있다.


미래에셋증권은 앞서 보고서를 통해 4분기에는 세븐나이츠 리버스 글로벌 매출 호조에 따른 실적 서프라이즈도 있을 것으로 내다보며 목표주가를 9만원으로 상향했다.


이외에도 넷마블은 연내 출시 예정인 기대작이 다수 대기 중이다. '몬길: 스타다이브'와 '일곱 개의 대죄: 오리진'이 대표적이다. 넷마블은 오는 25일부터 28일까지 일본 치바현 마쿠하리 멧세에서 열리는 '도쿄게임쇼2025'에 참가해 '일곱 개의 대죄: 오리진'과 '몬길: 스타다이브'를 선보인다.




이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"오늘이 가장 싸다" 보름 만에 120% 급등…돌풍 예고한 엘앤씨바이오[이주의 관.종] "오늘이 가장 싸다" 보름 만에 120% 급등…돌풍 예... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"이거 내라, 저거 내라" 수수료 끝판왕…낼 돈만 3500만원

홍대 놀러간 대만 여성 "남성들에 폭행당해…경찰 대응 미흡" 폭로

하루 두 방울로 노안 개선 특수 안약 개발…"돋보기 안 쓰셔도 돼요"

성산일출봉서 치파오 입고 춤춘 中 관광객들…"민폐다" vs "어때서"

이억원 만난 李 대통령 "부친이 만원은 적어 억원으로 지으셨다죠?"

철판 낀 기계 끄지도 않고…"손으로 빼라고 목장갑 던져줬다"

"대기 인원만 수십만~수백만"…먹통된 추석 기차표 예매

새로운 이슈 보기