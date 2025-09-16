[포토] 박기호 대표, '벤처 투자의 과거, 현재, 그리고 바람직한 미래’

박기호 LB인베스트먼트 대표가 16일 서울 여의도 콘래드호텔에서 열린 '제3회 아시아경제 대체투자포럼'에 참석해 ‘벤처 투자의 과거, 현재, 그리고 바람직한 미래’란 주제로 강연 하고 있다.







AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>