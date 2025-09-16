본문 바로가기
Dim영역
경제
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

[포토] 박기호 대표, '벤처 투자의 과거, 현재, 그리고 바람직한 미래’

강진형기자

입력2025.09.16 16:02

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
[포토] 박기호 대표, '벤처 투자의 과거, 현재, 그리고 바람직한 미래’
AD
원본보기 아이콘

박기호 LB인베스트먼트 대표가 16일 서울 여의도 콘래드호텔에서 열린 '제3회 아시아경제 대체투자포럼'에 참석해 ‘벤처 투자의 과거, 현재, 그리고 바람직한 미래’란 주제로 강연 하고 있다.





AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"토할 때까지 뛰어 한달 1200만원 벌어"…6년차 택배기사 얼마나 모았나 봤더니 "토할 때까지 뛰어 한달 1200만원 벌어"…6년차 택... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"이거 내라, 저거 내라" 수수료 끝판왕…낼 돈만 3500만원

하루 두 방울로 노안 개선 특수 안약 개발…"돋보기 안 쓰셔도 돼요"

조희대 때리는 민주당…지귀연을 잡고 싶다?

"비싸고 양 적어" 1혹평 쏟아지더니…요식업 잘나가던 '이장우 카레집' 9개월 만에 폐점

"이러다 주민들 다 죽겠다"…잇단 논란 울릉도 발길도 뱃길도 뚝

金보다 폐기물…4조원 베팅한 사모펀드

드디어 내손에…韓상륙 '라부부' 한정판 굿즈 사고 사진 찰칵

새로운 이슈 보기