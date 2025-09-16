본문 바로가기
동두천시, 제17회 동두천시 족구 협회장배 족구 대회 개최

이종구기자

입력2025.09.16 14:10

경기 동두천시 족구협회(회장 김성용)가 주최·주관한 '제17회 동두천시 족구협회장배 족구대회'가 지난 14일 동두천시 종합운동장 족구장에서 성황리에 열렸다.

제17회 동두천시 족구 협회장배 족구 대회 개최. 동두천시 제공

이번 대회는 지역 족구 동호인들의 기량을 겨루고 화합과 건강 증진을 도모하기 위해 마련됐으며, 동두천시를 비롯해 경기 북부 각지에서 24개 팀, 100여 명의 선수와 관계자가 참가해 열띤 경합을 펼쳤다.


경기는 일반부·40대부·50대부 등으로 나뉘어 진행됐고, 참가 선수들은 수준 높은 경기력과 투지로 감동적인 장면을 연출했다. 특히 결승전에서는 박진감 넘치는 승부가 이어져 관중들의 큰 호응을 이끌었다.

박형덕 동두천시장은 개회식에서 "스포츠를 통해 건강을 지키고 우정을 나누는 여러분이 지역사회의 활력소가 되길 바란다"며 "동두천시는 앞으로도 생활체육 활성화를 위한 지원을 아끼지 않고 건강한 지역 체육문화 조성을 위해 지속적으로 노력하겠다"고 밝혔다.





동두천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지

