본문 바로가기
Dim영역
정치
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

대통령실

대통령실 "대법원장 거취 논의한 바 없고, 앞으로도 논의 계획 없어"

임철영기자

입력2025.09.16 11:19

시계아이콘00분 25초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

與 조희대 대법원장 사퇴 요구에 대통령실 입장 확대 해석 차단

우상호 대통령실 정무수석이 16일 용산 대통령실에서 예정에 없던 기자간담회를 열고 "대통령실은 (조희대) 대법원장의 거취를 논의한 바 없으며 앞으로도 논의할 계획이 없다"고 밝혔다.


연합뉴스

연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

여권을 중심으로 조 대법원장 사퇴 요구 목소리가 커지고 있는 가운데 대통령실의 입김이 작동하고 있는 것 아니냐는 해석을 차단하기 위한 발언으로 풀이된다.

이에 대해 대통령실 관계자는 "일련의 판결과 재판 진행 상황에 대한 국민의 우려를 잘 알고 있다"면서 "사법개혁의 필요성에 대해 대통령실도 동의하고 있지만, 입법부에서 논의되는 일에 대통령실이 세세하게 관여하지는 않는다고 말했다.


앞서 강유정 대통령실 대변인은 전날(15일) 브리핑에서 조 대법원장 사퇴 요구 목소리와 관련해 "특별한 대통령실의 입장은 없다"면서도 "그러한 요구가 나오는 개연성과 이유에 대해 돌이켜봐야 할 필요가 있지 않으냐는 점에서 원칙적으로 공감한다"고 답변한 바 있다.




임철영 기자 cylim@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

[르포]"예약제로만 운영해서 더 귀해" 80평에 팬들 '북적'…사전예약 10분 컷 '라부부' 팝업 [르포]"예약제로만 운영해서 더 귀해" 80평에 팬들... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"1인당 30만원 받아가세요" 소득·재산 제한없이 지원금 지급

"토할 때까지 뛰어 한달 1200만원"…6년차 택배기사 모은 돈이

"내년에는 못 팔아요"…'이것' 들어간 4500원 커피에 中 미식가들 '환호'

440만원인줄 알았는데…수상한 트럭 잡고보니 벌금이 무려 '4억4000만원'

"도저히 끊을 수 없어" 숏츠에 빠진 침팬지…특단 조치 내린 中 동물원

하루 두 방울로 노안 개선 특수 안약 개발…"돋보기 안 쓰셔도 돼요"

삼계탕 한 그릇에 1만8000원…서울 외식물가 고공행진

새로운 이슈 보기