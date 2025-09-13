본문 바로가기
Dim영역
국제
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

트럼프 정부, 유엔총회서 '망명권 제한' 촉구…난민협정 흔들기

염다연기자

입력2025.09.13 13:06

수정2025.09.13 13:22

시계아이콘00분 40초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

난민 단체 강력 반발 "생존권 침해"

도널드 트럼프 미국 행정부가 이달 말 열리는 뉴욕 유엔총회에서 전 세계 국가들에 망명권 제한을 요구할 전망이다. 난민 단체들은 즉각 반발했다.

도널드 트럼프 미국 대통령. 연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령. 연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

로이터 통신은 12일(현지시간) 미 국무부 내부 문서 2건을 인용하며 트럼프 정부가 유엔 총회 기간 크리스토퍼 랜도 국무부 부장관 주재로 부대 행사를 열고 망명과 이민에 대한 전 세계 접근 방식의 재구성을 주장할 예정이라고 전했다.


내부 문건에 따르면 국무부는 이주와 망명을 각각 '21세기 전 세계의 가장 큰 도전', '경제적인 이유로 이주를 할 수 있게 남용된다'고 지적했다. 국무부는 망명 신청자가 수용 국가를 선택할 수 없으며 본국을 떠나 처음 입국하는 나라에서 보호를 신청해야 한다고 주장할 전망이다.

이와 함께 망명은 일시적으로만 허용돼야 하며, 수용국은 망명 허용 후 난민들의 귀국이 가능할 정도로 본국 상황이 개선됐는지 판단할 수 있다는 내용도 포함된 것으로 알려졌다.


트럼프 대통령은 지난 1월 이민자를 제한하는 정책을 시행하면서 난민 입국 프로그램도 중단시켰으나, 지난 5월 남아프리카공화국의 백인들은 전세기를 이용해 난민으로 미국에 입국시켜 '이중 잣대'라는 비판을 받았다.


이에 난민 단체들은 즉각 반발했다. 난민 재정착을 돕는 히브리이민자지원협회(HIAS)의 마크 헷필드 회장은 "누군가가 목숨을 걸고 국경을 넘는다면 보호받을 권리가 있다"며 "이런 권리가 바뀐다면 우리는 홀로코스트 때의 상황으로 돌아갈 것"이라고 비난했다.




염다연 기자 allsalt@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

마포·성동·과천·분당 날벼락…'15억 이하' 아파트 李 대통령 발언에 '긴장'[부동산AtoZ] 마포·성동·과천·분당 날벼락…'15억 이하' 아파... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"북한서 K드라마 보면 처형"…유엔 인권보고서 나왔다

애플, 한국서만 '집게손' 이미지 삭제…왜?

"일본 빵은 왜 한국보다 저렴할까"…시장구조와 소비패턴 살펴보니

"점심 시간도 아까워"…실리콘밸리에서 시작된 '대체 식품'

경찰까지 출동했는데…감지센서도 속인 초인종 '벨튀' 범인은?

열병식으로 누그러진 시진핑 실각설…그래도 나오는 이유

챗GPT 개발 인재, 중국 품으로…몸값 200억원 제시

새로운 이슈 보기