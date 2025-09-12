본문 바로가기
충남개발공사, '노사관계 우수기업' 인증

충청취재본부 이병렬기자

입력2025.09.12 14:38

6년 무분규…신뢰와 협력으로 모범 노사문화 이끌어

충남개발공사, '노사관계 우수기업' 인증
충남 개발공사가 한국경영인증원으로부터 '2025년 노사관계우수기업' 인증을 받으며 모범적인 지방공기업 노사문화의 대표 사례로 주목받고 있다.


12일 개발공사에 따르면 노사관계우수기업 인증은 노사 간 신뢰와 존중을 기반으로 협력적이고 미래 지향적인 관계를 구축한 기업에 주어지는 제도로, 리더십·관계 성숙도·만족도 등을 종합적으로 평가해 선정된다.

공사는 ▲노사 간 수시적 소통을 통한 실질 협력 ▲공동의 사회적 가치 실현 ▲지역사회·취약계층 지원 중심의 노사관계 지향 ▲일·가정 양립 근무환경 조성 등에서 높은 점수를 받았다.


김병근 사장은 "이번 인증은 공사와 노동조합이 함께 쌓아온 신뢰와 협력의 결실"이라며 "앞으로도 충남을 대표하는 지방공기업으로서 모범적인 노사문화를 선도하겠다"고 밝혔다.


한편 공사 노조는 지난 2020년 출범 이후 2024년 노사상생 공동선언을 통해 상생 기반을 확립했으며, 6년 연속 무분규·무쟁의를 이어오며 안정적인 노사관계를 유지하고 있다.




충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr
