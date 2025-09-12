"가성비·체험 중시" Z세대의 글로벌 가을 여행지는?

가장 선호하는 가을 여행지 '파리'

현지 체험 선호…업계 전략도 변화

Z세대(1990년대 중반~2010년대 초반 출생)가 올가을 글로벌 여행을 이끌고 있다. 합리적인 비용으로 떠나 현지 체험에 집중하는 이들의 방식이 새로운 표준으로 자리 잡는 중이다.

기사 이해를 돕기 위한 프랑스 파리 이미지. 픽사베이 AD 원본보기 아이콘

에어비앤비가 11일 발표한 '2025년 가을 여행 트렌드'에 따르면 전 세계 Z세대의 가을 여행 검색량은 전년보다 26% 늘었고 한국은 28% 이상 증가했다. 디지털 환경에 익숙한 이들은 성수기 직전·직후 '어깨 시즌'을 활용해 합리적인 비용으로 장기 여행을 즐기며 현지 문화를 체험할 수 있는 활동에 높은 관심을 보였다.

조사에 따르면 Z세대가 가장 선호하는 가을 여행지는 프랑스 파리다. 파리에서는 페이스트리 만들기, 카바레 댄스 배우기, 빈티지 보물찾기 등 지역 고유의 문화를 체험할 수 있는 프로그램이 인기를 끌며 글로벌 Z세대의 마음을 사로잡았다. 이외에도 일본 오사카, 아랍에미리트 두바이, 미국 마이애미, 포르투갈 포르투, 콜롬비아 카르타헤나, 영국 런던, 독일 뮌헨 등이 인기 여행지 상위권을 차지하며 Z세대 여행객들의 선택을 받았다.

휴양지도 인기…'한산한 시즌' 즐기는 Z세대

기사 이해를 돕기 위한 일본 오키나와 이미지. 픽사베이 원본보기 아이콘

한산한 시기를 택해 휴양지를 즐기려는 트렌드도 뚜렷하다. 일본 나하(오키나와)는 '일본의 하와이'로 불리며 섬 특유의 매력과 도시의 활기를 동시에 제공한다. 브라질 이포주카는 천연 수영장과 청록색 바다로 유명하며 포르투갈 에리세이라는 '유럽의 서핑 수도'로 불리는 프랑스 비아리츠와 닮은 분위기를 자랑한다. 콜롬비아 산안드레스와 브라질 프라이아그란지 역시 한산하면서도 매력적인 해변지로 떠오르고 있다.

이런 흐름에 맞춰 에어비앤비는 단순 숙박을 넘어 현지 몰입형 체험 프로그램을 강화하고 있다. 서울에서는 미쉐린 스타 셰프와 함께하는 한국식 소스 쿠킹 클래스가 밀라노에서는 유명 래퍼와 함께하는 뮤지컬 페인팅 체험이 열린다. 런던에서는 휠체어 테니스 스타 알피 휴이트의 레슨이 열리며 미국 샌타모니카에서는 올림피언과 함께하는 해안 달리기가 마련됐다.

에어비앤비 관계자는 "가성비를 중시하는 Z세대가 합리적인 비용으로 차별화된 여행을 즐길 수 있도록 다양한 서비스를 선보이겠다"고 말했다. Z세대의 새로운 여행 트렌드에 발맞춰 여행업계 전반의 서비스 전략에도 변화가 나타나고 있다.





박은서 인턴기자 rloseo8@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>