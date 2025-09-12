"배민커넥트비즈, 배달서비스 품질·라이더 수입 동시개선"

물류학회 논문으로 긍정효과 확인

라이더 수입 16%↑·서비스지연 25%↓

배달의민족의 3자물류(3PL) 모델인 '배민커넥트비즈'가 배달서비스 품질, 라이더 수입, 고객 만족도를 모두 높이는 3중 긍정효과가 학술연구로 입증됐다.

우아한청년들은 자사의 3PL 물류시스템 '배민커넥트비즈'가 서비스 품질을 개선하고 라이더 수입을 높였다는 연구결과가 물류학회지 최신호에 발표됐다고 12일 밝혔다.

김장현 군산대 경영학부 교수는 2023년 1월~2025년 6월 3PL 시스템 도입 전후 데이터를 분석해 배달서비스 품질과 라이더 수입 등을 검증했다. 연구 결과 배민커넥트비즈를 도입한 배달대행사는 ▲배차 효율성 개선 ▲배달수행률 증가 ▲정시성 향상 ▲라이더 수입 증가 등 다방면의 효과가 확인됐다.

구체적으로 배민커넥트비즈 도입 후 '고객경험훼손율(배달시간 지연·예상시간 초과 등)'은 25.5% 감소했고 고객에게 안내한 시간 내에 배달되는 '정시배달률'도 개선된 것으로 나타났다. 3PL 도입 후 라이더의 시간당 수입도 16.2% 증가한 것으로 나타났다.

김 교수는 "데이터 기반 배민커넥트비즈 시스템은 배달대행사의 유연한 라이더 운영과 플랫폼의 배차시스템을 결합한 만큼 향상된 배달서비스를 실현할 수 있다"며 "이를 통해 라이더는 더 나은 배달환경을 지원받아 실질적인 수입 증가 효과가 나타난 것"이라고 말했다.

배민커넥트비즈는 배민으로 들어오는 배민배달 주문건을 대행사 라이더들이 배달하는 물류시스템이다. 협력사는 신청한 만큼의 안정적인 물량과 수입을 확보할 수 있고 기존에 담당하던 가게영업, 배차관리 등 부담에서 벗어나 운영에만 집중할 수 있다. 또 배달수행에 따른 비용을 주단위로 정산받을 수 있어 안정적인 수익창출이 가능하다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>