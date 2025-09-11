[내일날씨]오후 수도권·충청·남부 비…전국 한낮 30도 아래

금요일인 12일 늦은 오후 수도권과 충청, 남부지방을 시작으로 전국에 비가 내린다. 가뭄에 시달리는 강원 동해안에도 비가 오겠다.

11일에도 비가 좀 내린 제주에 비가 이어지는 가운데 12일 늦은 오후가 되면 수도권과 충청, 남부지방에서도 비가 오기 시작했다. 밤에는 강원에서도 강수가 시작됐다. 대부분 지역은 13일 밤 비가 멎겠으나 강원·충북북부·경북중부·경북북부·경북남부동해안은 14일 새벽, 제주는 14일 오전까지 비가 오락가락 이어진다.

12∼13일 이틀간 예상 강수량은 강원내륙·산지 30∼100㎜(최대 120㎜ 이상), 수도권·충청·호남·부산·울산·경남·경북중부·경북북부·울릉도·독도 30∼80㎜(경기남부·충남·전북 최대 120㎜ 이상, 서울·인천·경기북부·충북북부 최대 100㎜ 이상), 서해5도·대구·경북남부 20∼60㎜, 제주 10∼60㎜(산지 최대 80㎜ 이상) 등이다.

강원 동해안은 13일 새벽 이후 본격적으로 비가 내릴 전망인데, 동해상에 소규모 저기압이 발달하면서 예상 강수량이 20∼60㎜로 제법 많겠다. 강원북부동해안의 경우 많게는 80㎜ 이상 비가 내릴 수 있다.

12일 밤 이후 시간당 30㎜ 안팎씩 집중호우가 쏟아질 때가 있겠다.

비가 내리면서 기온이 낮아져 12일 전국적으로 한낮 기온이 30도를 밑돈다. 12일 전국 아침 최저기온은 16∼24도, 낮 최고기온은 25∼29도일 전망이다. 주요 도시 예상 최저기온과 최고기온은 서울 21도와 28도, 인천 22도와 28도, 대전·광주 21도와 27도, 대구 20도와 27도, 울산 22도와 26도, 부산 24도와 28도다.





오규민 기자 moh011@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>