이 대통령 "100조 넘는 국채발행, 터닝포인트 위해 불가피"

이재명 대통령이 11일 청와대 영빈관에서 열린 취임 100일 기자회견 '회복을 위한 100일, 미래를 위한 성장'에서 발언하고 있다. 연합뉴스
이재명 대통령은 11일 국가부채에 대해 "터닝포인트(전환점)를 만들기 위한 불가피한 조치"라고 말했다.
이 대통령은 이날 청와대 영빈관에서 열린 취임 100일 기자회견에서 100조원이 넘는 국채 발행이 국가 재정건전성을 침해할 우려가 있지 않느냐는 질문에 이같이 답했다.
이 대통령은 "100조원을 써서 없애는 게 아니고 주로 생산적 분야에 투자할 것"이라면서 "이게 씨앗 역할을 해서 그보다 몇 배의 국민소득, 총생산 증가를 가져올 것으로 본다"고 자신했다.
또 이 대통령은 "국채 규모의 절대액은 별로 중요하지 않다"며 "국채를 발행하면 GDP(국내총생산) 대비 부채 비율이 약 50%를 약간 넘는 정도가 될 텐데 다른 나라의 경우 대개 100%가 넘고 있다"고 설명했다.
그는 "지금은 밭에 씨를 뿌려야 하는데 씨앗이 없으면 씨앗 값을 빌려서라도 씨를 뿌려야 된다며 "가을에 훨씬 더 많은 수확을 거둬서 가뿐하게 갚으면 더 낫지 않을까 생각한다"고 강조했다.
송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr
