대통령실

이 대통령 "100조 넘는 국채발행, 터닝포인트 위해 불가피"

송승섭기자

입력2025.09.11 15:33

이재명 대통령이 11일 청와대 영빈관에서 열린 취임 100일 기자회견 '회복을 위한 100일, 미래를 위한 성장'에서 발언하고 있다. 연합뉴스

이재명 대통령은 11일 국가부채에 대해 "터닝포인트(전환점)를 만들기 위한 불가피한 조치"라고 말했다.


이 대통령은 이날 청와대 영빈관에서 열린 취임 100일 기자회견에서 100조원이 넘는 국채 발행이 국가 재정건전성을 침해할 우려가 있지 않느냐는 질문에 이같이 답했다.

이 대통령은 "100조원을 써서 없애는 게 아니고 주로 생산적 분야에 투자할 것"이라면서 "이게 씨앗 역할을 해서 그보다 몇 배의 국민소득, 총생산 증가를 가져올 것으로 본다"고 자신했다.


또 이 대통령은 "국채 규모의 절대액은 별로 중요하지 않다"며 "국채를 발행하면 GDP(국내총생산) 대비 부채 비율이 약 50%를 약간 넘는 정도가 될 텐데 다른 나라의 경우 대개 100%가 넘고 있다"고 설명했다.


그는 "지금은 밭에 씨를 뿌려야 하는데 씨앗이 없으면 씨앗 값을 빌려서라도 씨를 뿌려야 된다며 "가을에 훨씬 더 많은 수확을 거둬서 가뿐하게 갚으면 더 낫지 않을까 생각한다"고 강조했다.




송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr
