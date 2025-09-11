비상장주식 최대 165억원 거래…전업주부들 집행유예

최대 165억원대 비상장주식 거래에 연루된 전업주부들이 법원에서 집행유예와 벌금형을 선고받았다. 재판부는 불법성이 크지만, 사기적 거래 정황은 없었다고 판단했다.

광주지법 형사9단독 전희숙 판사는 11일 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 위반 등 혐의로 기소된 A씨 등 5명에게 징역 6개월∼2년에 집행유예 2년∼3년을 선고했다. 일부 피고인에게는 120시간의 사회봉사도 명령했다.

같은 혐의로 기소된 B씨 등 11명에게는 각각 벌금 50만∼600만원이 선고됐다.

피고인 대부분은 전업주부로, 지난해 1월부터 10월 사이 미인가·무등록 금융투자업체에서 일하며 비상장주식을 판매한 혐의를 받았다. 이들이 판매한 주식 규모는 1인당 적게는 1억3,800만원에서 많게는 165억원에 달했다.

재판부는 "죄책이 무겁지만, 매매 과정에서 사기적 부정거래 정황은 보이지 않았다"며 "거래 규모와 비교해 실제 취득한 이익이 크지 않은 점 등을 고려했다"고 판시했다.





호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>