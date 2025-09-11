본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

중기·벤처

북극성 전지현, '뷰프레임'에 반했다

최호경기자

입력2025.09.11 12:00

시계아이콘00분 38초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

LX하우시스, 신규 광고로 가을 성수기 공략

LX하우시스는 가을 인테리어 성수기 시즌을 맞아 'LX Z:IN(LX지인) 창호 뷰프레임' 신규 광고를 선보인다고 11일 밝혔다.


새 광고는 자사 광고모델 배우 전지현이 출연해 '뷰프레임 창호가 만들어내는 생활의 변화를 직접 체감하고 공감한다'는 콘셉트로 풀어냈다.

북극성 전지현, '뷰프레임'에 반했다
AD
원본보기 아이콘

'뷰프레임' 창호의 차별화된 특장점을 통해 소비자가 일상에서 누릴 수 있는 경험과 가치를 '이 모든 건 오직, 뷰프레임에서만'이라는 메시지와 함께 전달한다. ▲더욱 얇아진 창호 프레임(베젤리스 디자인) ▲우수한 단열성(다중 챔버 설계 구조) ▲꼼꼼한 시공 품질 등을 통해 달라진 삶의 모습을 영상에 담았다.

또한, 모델 전지현이 '뷰프레임' 창호로 구현된 아늑한 공간에서 보내는 밝고 편안한 일상 모습을 통해 소비자들이 '뷰프레임' 창호가 만들어낸 프리미엄 인테리어 공간을 친숙하게 느낄 수 있도록 연출했다.


LX하우시스는 오는 10월 중순까지 새로운 광고 캠페인을 유튜브와 주요 사회관계망서비스(SNS) 등 다양한 디지털 매체에서 전개할 예정이다. 이를 통해 스마트폰과 온라인 채널에 익숙한 고객들과의 접점을 꾸준히 넓혀갈 계획이다.


LX하우시스 관계자는 "가을 인테리어 성수기를 맞아 '뷰프레임' 창호만이 가지고 있는 차별화된 가치를 담은 새로운 광고 캠페인을 전개하게 됐다"며 "앞으로도 LX Z:IN 창호가 가지고 있는 독보적인 특장점을 소비자들이 보다 생생하게 느낄 수 있는 다양한 마케팅 활동을 전개해 나갈 것"이라고 했다.




최호경 기자 hocance@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"다이소에 보이면 무조건 사야"…사용 후기 난리난 '2000원' 꿀템 "다이소에 보이면 무조건 사야"…사용 후기 난리난... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

민감한 세계 MZ들이 추앙하는 '이 음료'먹고 난 뒤 "어지럽다" 속출

中 '드림콘서트' 취소…끝나지 않은 '한한령'

"엄마, 할머니가 먹던 그 과자 뭐야?" 50년째 사랑받는 국민간식 4총사

"다이소에 있다면 무조건 사야"…SNS서 난리난 '2000원' 꿀템

"열 받아서 테슬라 주문 취소"…한국인 구금에 뿔난 고객 '복수 인증'

'트럼프 지지' 청년 활동가美대학 행사서 암살…트럼프 "애도"

이달 10일까지 수출 3.8%↑…대미 수출은 8.2% 줄어

새로운 이슈 보기