본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

영남

부모 성찰이 자녀 성장으로 … 의성교육청 ‘행복한 아버지학교’ 열려

영남취재본부 권병건기자

입력2025.09.11 08:57

시계아이콘00분 29초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

자기 이해 통해 소통·가족문화 새롭게 정립

경상북도 의성교육지원청은 9일과 10일 양일간 오후 6시 30분부터 8시 30분까지 의성교육지원청 3층 대회의실에서 '2025년 행복한 아버지(부모)학교'를 운영했다.

경북 의성교육지원청이 행복한 아버지 학교를 진행 했다.

경북 의성교육지원청이 행복한 아버지 학교를 진행 했다.

AD
원본보기 아이콘

이번 프로그램은 학부모가 자신을 이해하고 자녀의 마음과 행동을 보다 깊이 들여다볼 수 있도록 돕기 위해 마련됐다. 올해 주제는 "내 자녀를 이해하기 위한 양육자 자신 이해하기 －나를 알고! 너를 알고!"로, 부모 자신을 성찰하는 강의와 활동이 함께 진행됐다.


참가자들은 자녀와의 소통 능력 강화, 부모 역할 재정립, 긍정적인 가족문화 형성 등 다양한 성과를 공유했다. 한 참가자는 "나를 이해하는 과정이 자녀를 이해하는 출발점임을 깨달았다"며 "앞으로 가정에서 대화와 공감을 더 실천하겠다"고 소감을 전했다.

이우식 교육장은 "부모의 자기 이해는 건강한 가족관계 형성의 핵심"이라며 "이번 교육이 부모 역할을 새롭게 정립하고 지역사회에 따뜻한 가족문화를 확산하는 계기가 되길 바란다"고 강조했다.


의성교육청의 '행복한 아버지학교'는 단순한 부모교육을 넘어, 부모의 자기 성찰을 통해 가족 소통을 강화하는 선도적 프로그램으로 자리매김하고 있다.




영남취재본부 권병건 기자 gbg@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

잘나가는 '한국산' 싹 베껴 팔아버리네…'11조 피해' 중국 브로커들에 다 뺏긴다[짝퉁의 공습]⑤ 잘나가는 '한국산' 싹 베껴 팔아버리네…'11조 피... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"엄마, 할머니가 먹던 그 과자 뭐야?"50년째 사랑받는 국민간식 4총사

"내가 제일 슬림"…공기 같은 159만원 아이폰, 손에 든 걸 깜빡할 뻔

사륜 HEV 연비 20㎞/ℓ… 날렵함에 효율 더한 프리우스

李 대통령 '서민 대출 15.9% 잔인' 발언…이준석·한동훈 "포퓰리즘, 신용 근간 무너져"

'尹 파면' 문형배 "대법관 늘리자며 4심제는 모순…사법개혁도 신중해야"

'트럼프 지지' 보수활동가연설 중 암살…트럼프 "애도"

삼부토건 주가조작 '키맨' 이기훈 목포서 검거·압송… 도주 56일만

새로운 이슈 보기