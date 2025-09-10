본문 바로가기
Dim영역
문화·라이프
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

문화일반

4년 공사 끝에 완주에 '문화유산 연구 전진기지' 탄생

이종길기자

입력2025.09.10 09:00

시계아이콘00분 25초 소요
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

완주문화유산연구소 2만5000㎡ 신청사 준공
유물 수장고·체험공방 등 지역민에 개방

국립완주문화유산연구소 전경

국립완주문화유산연구소 전경

AD
원본보기 아이콘

국가유산청 국립문화유산연구원과 국립완주문화유산연구소는 10일 오후 3시 전북 완주군 이서면 신축 청사에서 준공 기념식을 연다.


행사에는 허민 국가유산청장과 유희태 완주군수, 지자체 관계자, 학계 전문가 등 150여 명이 참석한다.

국립완주문화유산연구소는 그동안 완주군으로부터 무상 임차한 삼례읍 문화예술촌 임시청사를 사용했으나 체계적인 조사·연구에 어려움을 겪었다. 새로운 기반을 마련하기 위해 2021년 전북혁신도시(완주군 이서면)의 용지를 매입하고, 약 4년간 건립 과정을 거쳐 신청사를 완공했다.


신청사는 부지 2만5000㎡, 연면적 6693㎡ 규모의 지하 1층·지상 2층 건물이다. 유물 수장고와 보존처리실, 연구 자료실, 전시관, 세미나실 등을 갖췄다. 국민이 전북 지역 문화유산을 직접 체험하도록 체험 공방과 열린 도서관도 마련했다. 이들 시설은 내년 중 지역민에게 개방될 예정이다.


연구소 관계자는 "전북 문화유산 조사와 연구를 활성화하고, 지역사회와 협력해 문화유산 보존과 활용 가치를 높이는 데 힘쓸 계획"이라고 말했다.




이종길 기자 leemean@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'보청기까지 되는 에어팟, 1300㎞ 위성 연결해 오지탐험하는 워치'…혁신의 끝 어디인가 '보청기까지 되는 에어팟, 1300㎞ 위성 연결해 오... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"강릉 시민은 80% 할인이요"…시민들은 최악 가뭄에 '극한 챌린지'

박보검과 '다정샷' 누군가 봤더니…'최태원 동거인' 김희영 이사

"비트코인·金 사지 마세요" 워런 버핏의 선택은?

하루도 못버틴 '협치'

짝퉁 판명난 400만원 짜리 마세라티…환불 거부 中 업체, 취재가 시작되자

애플, 역대 가장 얇은 '아이폰 에어' 공개…"미래에서 온 듯한 디자인"

애플, 운동·수면 동반자 '애플 워치 11', 보청기 되는 에어팟 공개

새로운 이슈 보기