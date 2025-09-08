본문 바로가기
[날씨]전국 대체로 흐림…낮 최고기온 31도

임춘한기자

입력2025.09.08 07:30

전라·경상권엔 빗방울

월요일인 8일 중부지방은 구름이 많고, 남부지방과 제주도는 대체로 흐리겠다.


경남 창원시 성산구 하늘 위로 많은 구름이 보인다. 연합뉴스

기상청에 따르면 오전부터 전라권과 경남권, 오후부터 경북권에 가끔 비가 오는 곳이 있겠다. 8∼9일 이틀간 예상 강수량은 광주·전남 30∼80㎜(많은 곳 전남 남부 100㎜ 이상), 전북 북부 5∼40㎜, 전북 남부 10∼60㎜, 대구·경북 5∼30㎜, 울릉도·독도 5∼30㎜이다.

낮 최고기온은 27∼31도로 예보됐다. 주요 지역의 기온은 오전 5시 기준 서울 21.1도, 인천 22.3도, 수원 19.9도, 춘천 18.8도, 강릉 22.2도, 청주 20.6도, 대전 19.6도, 전주 20.0도, 광주 22.5도, 제주 27.4도, 대구 22.3도, 부산 25.8도, 울산 24.3도, 창원 24.5도 등이다.


미세먼지 농도는 원활한 대기 확산과 강수의 영향으로 전 권역이 '좋음'∼'보통' 수준을 보이겠다.


바다의 물결은 동해·남해 앞바다에서 0.5∼1.0m, 서해 앞바다에서 0.5m로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다)의 파고는 동해·서해·남해 0.5∼1.5m이다.




임춘한 기자 choon@asiae.co.kr
