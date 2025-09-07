본문 바로가기
LG유플러스, 장기 고객·VIP 초대…10월 레고랜드 페스티벌 개최

박유진기자

입력2025.09.07 17:36

윤하·10CM(십센치)·에일리 등 인기 가수 출연

LG유플러스가 장기 이용 고객과 VIP 멤버십 고객을 올 10월 열리는 레고랜드 페스티벌에 초대한다. 사진은 레고랜드 페스티벌 소개 이미지. 사진=LG유플러스

LG유플러스가 장기 이용 고객과 VIP 멤버십 고객을 올 10월 열리는 레고랜드 페스티벌에 초대한다. 사진은 레고랜드 페스티벌 소개 이미지. 사진=LG유플러스

LG유플러스가 올가을 장기 이용 고객과 VIP 멤버십 고객을 대상으로 특별한 이벤트를 마련했다고 7일 밝혔다. 오는 10월 강원 춘천 레고랜드에서 열리는 '레고랜드 페스티벌' 초대권을 증정하는 행사다.


이번 행사는 장기 가입자와 충성 고객에게 감사의 뜻을 전하고, 멤버십 혜택 만족도를 한층 높이기 위해 기획됐다. 응모 대상은 5년 이상 장기 이용자와 VIP 고객으로, 멤버십 앱에서 원하는 회차와 참여 사유를 작성하면 된다. 응모 기간은 이달 28일까지이며 당첨자는 30일 발표된다.

페스티벌은 10월 11일부터 3주간 매주 토요일 오후 6시에 열린다. 공연 라인업은 △윤하·범진(1주차) △10CM·신인류(2주차) △에일리·정세운(3주차) 등 인기 가수들이 무대를 꾸민다. 당첨 고객에게는 초대권 2매와 레고랜드 입장권, 무료 주차권이 제공되며, 현장에서는 우선 입장 혜택도 누릴 수 있다. 총 1900명의 고객이 혜택을 받게 된다.


한편 LG유플러스는 대표 멤버십 프로그램 '유플투쁠(U+2+)'을 통해 9월에도 다양한 제휴 혜택을 제공한다. 비플레인(11일), 잼플(15일), 29CM(17일) 등 신규 제휴사가 참여해 뷰티·운동·패션 등 라이프스타일 영역의 할인 혜택을 선보인다. 또한 서울랜드, 아일랜드 캐슬, 빛의시어터, CGV 등 가족 단위 고객을 겨냥한 체험형 혜택도 마련됐다.


신규 가입자를 위한 이벤트도 이어진다. 이달 30일까지 유플러스 멤버십에 새로 가입하고 카드 신청을 완료하면, 컴포즈커피 아메리카노 쿠폰을 받을 수 있다.

장준영 LG유플러스 마케팅전략담당(상무)은 "오랜 시간 함께해준 장기 고객과 VIP 고객들 덕분에 회사가 성장할 수 있었다"며 "가을에 어울리는 특별한 혜택을 준비한 만큼 많은 고객이 멤버십을 통해 즐거운 시간을 보내길 바란다"고 말했다.





박유진 기자 genie@asiae.co.kr
AD

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

