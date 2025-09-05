경기관광공사, 대만 관광객 유치 '팸투어' 진행

경기관광공사가 중국에 이어 대만 관광객 유치에 나섰다.

경기관광공사는 지난 2일부터 6일까지 대만 주요 여행업계 관계자를 초청, 팸투어 및 대규모 B2B 간담회를 개최했다고 5일 밝혔다.

이번 행사는 올해 지자체 최초로 대만 여행업계가 직접 방한해 경기도 신규 관광지를 체험하고 상호 간 대규모 B2B 상담을 진행한 것으로 한-대만 관광 협력의 새로운 이정표가 될 것으로 기대된다.

대만은 현재 한국 인바운드 관광시장 내 3위다.

경기관광공사가 대만 주요 여행업계 관계자를 초청, 팸투어를 진행했다. 참가자들이 기념사진을 찍고 있다. 경기관광공사 제공

한국관광공사에 따르면 올해 1~5월 대만 방한객은 67만1346명으로 전체 인바운드 시장의 9.0%를 차지했다. 2019년 7.1%, 2023년 8.1%, 2024년 8.5%로 코로나 시기를 제외하고 지속 성장세다.

경기관광공사는 이에 따라 올해 현지 주요 여행사 및 항공사와의 전략적 협력 방안 등을 추진 중이다.

특히 이번 행사를 통해 경기도 관광자원의 매력을 직접 체험하고 상품화로 연계할 수 있는 실질적 기회를 제공하는 데 초점을 맞추고 있다.

팸투어 참가자들은 경기도의 신규 관광지, 쇼핑, 의료·체험 관광 콘텐츠에 대해 높은 관심을 보였으며, 일부 여행사는 현장에서 신규 상품 기획 의지와 향후 공동 마케팅 추진 방안도 구체적으로 논의했다.

경기관광공사 관계자는 "이번 행사를 계기로 경기도 관광이 대만 시장에서 한층 더 경쟁력을 확보하고, 지속 가능한 관광 교류의 토대를 마련할 수 있을 것으로 기대된다"고 전했다.





이영규 기자



